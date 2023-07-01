«Кингз» предлагают Александару Везенкову 7 млн за 2 года после вычета налогов, «Олимпиакос» – 10 млн за 4 года

Теги возможные переходы Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков (27 лет, 206 см) сегодня должен принять решение о дальнейшей карьере, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Предложение «Сакраменто» – 15 миллионов долларов за 2 года до вычета налогов (около 3,5 млн в год после вычета). Греческий клуб предлагает Везенкову новый четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона в год после вычета налогов.

Ранее сообщалось, что «Кингз» рассчитывают на Везенкова и отводят ему важную роль в составе команды на сезон-2023/24.

В 38 матчах минувшего сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и 6,8 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.

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4 комментария

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гилберт
Налог съедает 8 лямов из 15? Круто! Даже для Калифорнии.
+3
0
+3
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Bdv68
Ответ Ann Tretiakova
Для всех кто говорит как много "ПОЛУЧАЮТ" игроки НБА..."ПОЛУЧАЮТ" они и правда много, но есть нюанс . "ЗАРОБАТЫВАЮТ" минимум на 40-50 % меньше ))) конские налоги зжирают много ...и всегда ж указывают сумы до налогов ... в Калифорнии вон ..больше 50 % ЗП уйдет на налоги...
ЗОРА...
+3
0
+3
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saner-s88
Ответ Bdv68
ЗОРА...
ЗАРА..
+3
0
+3
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