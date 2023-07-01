«Кингз» предлагают Александару Везенкову 7 млн за 2 года после вычета налогов, «Олимпиакос» – 10 млн за 4 года

Форвард « » (27 лет, 206 см) сегодня должен принять решение о дальнейшей карьере, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Предложение « » – 15 миллионов долларов за 2 года до вычета налогов (около 3,5 млн в год после вычета). Греческий клуб предлагает Везенкову новый четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона в год после вычета налогов.

Ранее сообщалось, что «Кингз» рассчитывают на Везенкова и отводят ему важную роль в составе команды на сезон-2023/24.

В 38 матчах минувшего сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и 6,8 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.

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