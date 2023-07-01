«Партизан» включился в борьбу за Костаса Слукаса

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«Партизан» включился в борьбу за разыгрывающего Костаса Слукаса (33 года, 188 см).

Сербский клуб сделал контрактное предложение Слукасу.

Греческий клуб интересен нескольким командам Евролиги, включая «Фенербахче». «Олимпиакос» надеется сохранить ветерана.

Слукас ранее играл под началом главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича в «Фенербахче».

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