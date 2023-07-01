«Партизан» включился в борьбу за Костаса Слукаса
«Партизан» включился в борьбу за разыгрывающего Костаса Слукаса (33 года, 188 см).
Сербский клуб сделал контрактное предложение Слукасу.
Греческий клуб интересен нескольким командам Евролиги, включая «Фенербахче». «Олимпиакос» надеется сохранить ветерана.
Слукас ранее играл под началом главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича в «Фенербахче».
Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией
Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было
Комментарии