Кевин Пантер перейдет в «Барселону» (6 млн евро на 2 года)

Защитник Кевин Пантер подпишет контракт с «Барселоной». Как информирует Eurohoops, соглашение будет рассчитано на 2 года, за которые игрок получит 6 млн евро.

Последние два сезона американец провел в белградском « ». В сезоне-22/23 он помог своей команде выйти в плей-офф Евролиги («Партизан» уступил «Реалу» 2-3) и выиграть Адриатическую лигу. Сам Пантер был признан MVP Адриатической лиги.

В Евролиге средние показатели Пантера составили 16,1 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи при 49% с игры и 44% из-за дуги, в Адриатической лиге – 12,5 очка, 2,4 подбора и 3,1 передачи.