«Партизан» следит за ситуацией вокруг Николы Миротича
«Партизан» намерен побороться за форварда «Барселоны» Николу Миротича.
По информации сербского издания Sportklub, «Партизан» следит за ситуацией вокруг Миротича.
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» выдвинет крупное предложение звездному форварду, если MVP Евролиги Саша Везенков уедет в НБА.
У форварда есть действующий контракт с «Барселоной» еще на два года. Его стоимость составляет около 22 миллионов евро.
Испанские СМИ сообщают, что переговоры о расторжении контракта пока не увенчались успехом.
Если клубу не удастся договориться с игроком до субботы, окончательное решение вопроса будет зависеть уже от суда.
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