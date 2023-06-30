«Партизан» следит за ситуацией вокруг Николы Миротича

« » намерен побороться за форварда «Барселоны» .

По информации сербского издания Sportklub, «Партизан» следит за ситуацией вокруг Миротича.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» выдвинет крупное предложение звездному форварду, если MVP Евролиги Саша Везенков уедет в НБА.

У форварда есть действующий контракт с «Барселоной» еще на два года. Его стоимость составляет около 22 миллионов евро.

Испанские СМИ сообщают, что переговоры о расторжении контракта пока не увенчались успехом.

Если клубу не удастся договориться с игроком до субботы, окончательное решение вопроса будет зависеть уже от суда.

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