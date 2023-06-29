«Фенербахче» сделал официальное предложение Костасу Слукасу
Турецкий «Фенербахче» представил свое предложение свободному агенту Костасу Слукасу (33 года, 188 см).
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос», за который Слукас провел последние два сезона, находится в завершающей стадии переговоров с защитником. Стороны могут подписать контракт на 3 года и 1,8 миллиона евро.
Интерес к Слукасу также проявляют «Барселона», «Милан» и «Партизан». Согласно Eurohoops, «Фенербахче» является единственной командой, которая сделала официальное предложение. Слукас выступал за турецкий клуб с 2015 по 2020 год.
Ожидается, что Слукас примет решение на следующей неделе.
Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги
Комментарии