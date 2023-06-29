«Фенербахче» сделал официальное предложение Костасу Слукасу

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Партизан Барселона EA7 Эмпорио Армани Милан Костас Слукас Баскетбол

Турецкий «Фенербахче» представил свое предложение свободному агенту Костасу Слукасу (33 года, 188 см).

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос», за который Слукас провел последние два сезона, находится в завершающей стадии переговоров с защитником. Стороны могут подписать контракт на 3 года и 1,8 миллиона евро.

Интерес к Слукасу также проявляют «Барселона», «Милан» и «Партизан». Согласно Eurohoops, «Фенербахче» является единственной командой, которая сделала официальное предложение. Слукас выступал за турецкий клуб с 2015 по 2020 год.

Ожидается, что Слукас примет решение на следующей неделе.

 Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий