«Фенербахче» сделал официальное предложение Костасу Слукасу

Турецкий «Фенербахче» представил свое предложение свободному агенту (33 года, 188 см).

Ранее сообщалось, что « », за который Слукас провел последние два сезона, находится в завершающей стадии переговоров с защитником. Стороны могут подписать контракт на 3 года и 1,8 миллиона евро.

Интерес к Слукасу также проявляют « », «Милан» и « ». Согласно Eurohoops, « » является единственной командой, которая сделала официальное предложение. Слукас выступал за турецкий клуб с 2015 по 2020 год.

Ожидается, что Слукас примет решение на следующей неделе.

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