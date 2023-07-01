Канал ESPN расстался с экспертом Джаленом Роузом
Канал ESPN прекратил сотрудничество с экспертом Джаленом Роузом.
Роуз завершил карьеру игрока в 2007 году, вскоре после чего начал работу на ESPN.
У 50-летнего Роуза было собственное шоу «Jalen and Jacoby».
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