Канал ESPN расстался с экспертом Джаленом Роузом

Теги НБА ESPN Джален Роуз Баскетбол

Канал ESPN прекратил сотрудничество с экспертом Джаленом Роузом.

Роуз завершил карьеру игрока в 2007 году, вскоре после чего начал работу на ESPN.

У 50-летнего Роуза было собственное шоу «Jalen and Jacoby».

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