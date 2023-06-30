ESPN уволил комментатора Джеффа Ван Ганди из-за финансовых соображений

уволил многолетнего комментатора и эксперта НБА Джеффа Ван Ганди, передает NY Post.

В пятницу утром The Post сообщил, что ESPN увольняет около 20 телеведущих в «попытке сэкономить десятки миллионов долларов».

Ван Ганди проработал на ESPN 16 лет, он обслуживал финальную серию НБА-2023 вместе с Майком Брином и аналитиком Марком Джексоном.

Материнская компания ESPN, Disney, ранее провела три раунда увольнений, в результате которых 7000 человек остались без работы. Предполагается, что, сократив тех, кто зарабатывает более семизначной суммы в год, ESPN сможет сохранить больше людей, работающих за кадром.

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