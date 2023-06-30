ESPN уволил комментатора Джеффа Ван Ганди из-за финансовых соображений

Теги Джефф Ван Ганди НБА ESPN Баскетбол

ESPN уволил многолетнего комментатора и эксперта НБА Джеффа Ван Ганди, передает NY Post.

В пятницу утром The Post сообщил, что ESPN увольняет около 20 телеведущих в «попытке сэкономить десятки миллионов долларов».

Ван Ганди проработал на ESPN 16 лет, он обслуживал финальную серию НБА-2023 вместе с Майком Брином и аналитиком Марком Джексоном.

Материнская компания ESPN, Disney, ранее провела три раунда увольнений, в результате которых 7000 человек остались без работы. Предполагается, что, сократив тех, кто зарабатывает более семизначной суммы в год, ESPN сможет сохранить больше людей, работающих за кадром.

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9 комментариев

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BenchWarmer
То есть Марка Джексона мы оставим, с его "не заметил Йокича в топ-5 на МВП". Стивена Эй Смита тоже, ведь все еще крепко держит лопату у вентилятора. Ну а экономить будем на более умеренном Джеффе, да.
+12
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pele_kan
ну Джефф без работы не останется) хотя жаль конечно, комментатор он отличный
+4
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noke
Охренеть, один из немногих, кто реально понимает, что вообще на площадке происходит и интересуется баскетболом, а не просто бабло рубит. Он последним должен был быть уволен.
Предполагаю, наберут сейчас ещё нескольких безразличных темнокожих девиц.
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