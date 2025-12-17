Остин Риверс: «Джа Морэнту надо уходить из «Мемфиса». Ему не стоит быть лучшим игроком команды»

Остин Риверс прокомментировал ситуацию Джа Морэнта.

Защитник «Мемфиса » Джа Морэнт вместе с командой неудачно начал сезон-2025/26, вошел в конфликт с главным тренером Туомасом Иисало, а потом дважды травмировался. Без него «Гриззлис» сумели выправить свою игру, подкрепив слухи о возможном уходе Морэнта из команды. Сам защитник взял курс на восстановление взаимоотношений с организацией.

«Джа нужно валить из Мемфиса. Мы все видели. Этот эксперимент. Его надо прекращать.

Хотелось бы, чтобы он присоединился к другой звезде. Ему не нужно быть лучшим игроком. Одним из.

Ему нужен тот, с кем можно замахнуться на реальные задачи, действительно соревноваться на высочайшем уровне.

Рынок всегда к нему готов. Нужен полный ребрендинг. Отвечающий его звездному статусу», – рассудил Остин Риверс на своем подкасте.