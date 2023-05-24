Третий матч «Лейкерс» – «Наггетс» в Лос-Анджелесе стал самой просматриваемой игрой финала конференции НБА для всех телеканалов с 2011 года.



Трансляция на ABC собрала в среднем 8 384 000 зрителей, достигнув пика в 10 788 000 зрителей с 22:45 по 23:00.

Субботняя встреча показала прирост на 55 процентов по сравнению с последним матчем номер три финала Западной конференции, который демонстрировал канал (в 2021 году).

Это также на 23% больше по сравнению с трансляцией третьей игры финала Восточной конференции на канале ABC в прошлом году, и на 13% больше по сравнению с прошлогодней третьей встречей финала Запада.

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