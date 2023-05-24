Третий матч «Лейкерс» – «Наггетс» стал самой просматриваемой игрой финала конференции НБА за 12 лет

Теги Денвер Лейкерс НБА телевидение ESPN НБА плей-офф Баскетбол

Третий матч «Лейкерс» «Наггетс» в Лос-Анджелесе стал самой просматриваемой игрой финала конференции НБА для всех телеканалов с 2011 года.

Трансляция на ABC собрала в среднем 8 384 000 зрителей, достигнув пика в 10 788 000 зрителей с 22:45 по 23:00.

Субботняя встреча показала прирост на 55 процентов по сравнению с последним матчем номер три финала Западной конференции, который демонстрировал канал ESPN (в 2021 году).

Это также на 23% больше по сравнению с трансляцией третьей игры финала Восточной конференции на канале ABC в прошлом году, и на 13% больше по сравнению с прошлогодней третьей встречей финала Запада.

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7 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ DevilBrO
Вот будет умора если финал даст лучшие показатели чем финалы 21 и 22 годов
Если бы на Лал и Леброн то на Денвер бы не смотрели бы в этом финале конфы, при всей моей любви к Наггетс) Финал реально может быть самым низким в истории , вот что правильно, даже хуже Бакс Санс
+12
-6
+6
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DevilBrO
Вот будет умора если финал даст лучшие показатели чем финалы 21 и 22 годов
+4
-1
+3
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Дмитрий Белов
Хотели увидеть как Леброн включает шестую передачу, переходит в режим ПО, набирает 50+20+20 и сносит Денвер ?
+3
0
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sanya_xl
Финал ЛАЛ - Бостон собрал бы несколько рекордов, но увы
+3
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veredrim
К вопросу о популярности Лейкерс. Не Бостон-Маями в 12 , не ГСВ-ОКС в 16 или ГСВ-Хьюстон в 18 - хотя там, казалось бы, 7е матчи с таким количеством звезд должны были всю страну у экранов собирать.
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Lokomotiv__1992
После вылета Лал 50% отток
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endrioo
Черданцева поставьте комментатором, он побьет все антирекорды.
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