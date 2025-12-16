  • Спортс
1

Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»

Главный тренер МБА-МАИ назвал главную причину поражения от УНИКСа.

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев после поражения от УНИКСа (66:83) назвал провал в первой четверти главной причиной неудачи.

«Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков. Только потом, когда включились в защите и поменяли ее, у нас стало получаться в нападении. Но все это нужно начинать с первых секунд.

Понятно, что очень сложно готовиться к Казани: у них два центровых, которые могут играть и под кольцом, и бросать трехочковые. Вся команда находится в хорошей физической форме.

Третью и четвертую, а, возможно, и вторую четверти можно с натяжкой записать нам в плюс. Мы перестали экономить свои фолы, начали играть жестко и агрессивно, где-то отбились. За счет этого у нас получились быстрые переходы, и мы сократили разрыв до «-13».

Однако понятно, что когда ты уступаешь первый отрезок такой команде с разницей в 20 очков, то рассчитывать на победу очень сложно», – отметил Карасев.

Следующим соперником МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ станет ЦСКА, с которым они сыграют 21 декабря в гостях.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
