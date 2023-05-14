Джален Роуз: «Никола Йокич в этом плей-офф получил статус суперзвезды»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Джален Роуз Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что центровой «Денвера» Никола Йокич в этом розыгрыше плей-офф получил статус суперзвезды.

«Джокер перешел на уровень суперзвезды.

Две награды MVP – не случайность. Он является самой неудержимой атакующей силой, потому что может набрать 30 очков с большой эффективностью, может сделать двузначное количество подборов и контролировать игру как центровой-разыгрывающий», – сказал Роуз.

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5 комментариев

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ДИКАНЬ
Роуз посмотрел наконец игру Денвера, впервые за три года
+11
0
+11
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Abdulla
Джален, к слову, неплохой эксперт и обычно не грешит субъективизмом.
Но, камон, как можно получить статус суперзвезды через год ПОСЛЕ двух МВП? Он уже суперзвезда и был ею 3 года.
+6
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+6
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Djoyin
А до этого плей-офф кем был Йокич? Бастом, что ли, или может балластом? Ну, эксперты спросоня и не такое могут взбрендить
+1
0
+1
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problemzz9
Ответ Djoyin
А до этого плей-офф кем был Йокич? Бастом, что ли, или может балластом? Ну, эксперты спросоня и не такое могут взбрендить
обычной звездой что непонятного, а теперь вот стал супер)))
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Djoyin
Ответ problemzz9
обычной звездой что непонятного, а теперь вот стал супер)))
А в следующем году какой-нибудь условный Стив Эй Смит его суперпуперзвездой объявит?
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