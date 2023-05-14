Джален Роуз: «Никола Йокич в этом плей-офф получил статус суперзвезды»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что центровой « » в этом розыгрыше плей-офф получил статус суперзвезды.

«Джокер перешел на уровень суперзвезды.

Две награды MVP – не случайность. Он является самой неудержимой атакующей силой, потому что может набрать 30 очков с большой эффективностью, может сделать двузначное количество подборов и контролировать игру как центровой-разыгрывающий», – сказал Роуз.

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