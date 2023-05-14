Джален Роуз: «Никола Йокич в этом плей-офф получил статус суперзвезды»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что центровой «Денвера» Никола Йокич в этом розыгрыше плей-офф получил статус суперзвезды.
«Джокер перешел на уровень суперзвезды.
Две награды MVP – не случайность. Он является самой неудержимой атакующей силой, потому что может набрать 30 очков с большой эффективностью, может сделать двузначное количество подборов и контролировать игру как центровой-разыгрывающий», – сказал Роуз.
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Но, камон, как можно получить статус суперзвезды через год ПОСЛЕ двух МВП? Он уже суперзвезда и был ею 3 года.