Рэпер Лил Уэйн о Николе Йокиче: «Никогда не видел ничего подобного»

Известный рэпер Лил Уэйн посетил 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Наггетс» и «Хит» (108:95, 3-1), который проходил в .

После матча рэпер признался, что потрясен игрой центрового «Денвера» .

«Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Лил Уэйн бывшему игроку НБА Джалену Роузу, выходя из зала.

Йокич завершил матч с дабл-даблом, набрав 23 очка и сделав 12 подборов.

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