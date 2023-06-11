Рэпер Лил Уэйн о Николе Йокиче: «Никогда не видел ничего подобного»

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Джален Роуз Никола Йокич Баскетбол

Известный рэпер Лил Уэйн посетил 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Наггетс» и «Хит» (108:95, 3-1), который проходил в Майами.

После матча рэпер признался, что потрясен игрой центрового «Денвера» Николы Йокича.

«Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Лил Уэйн бывшему игроку НБА Джалену Роузу, выходя из зала.

Йокич завершил матч с дабл-даблом, набрав 23 очка и сделав 12 подборов.

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3 комментария

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Tim Timson
каждый день по три новости от него? о Спортс ты мир)
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песидог
А визи многое в жизни видел
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sonny91
его очень круто спародировали в "ки и пил". там как раз тема ганста в тюрьме. всем рекомендую, очень смешно)))
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