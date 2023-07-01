Джерами Грант остается в «Портленде» – 160 млн долларов на 5 лет

Тяжелый форвард (29 лет, 203 см) заключил новое соглашение с « » на 5 лет и 160 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

В прошедшем регулярном чемпионате показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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