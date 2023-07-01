Джерами Грант остается в «Портленде» – 160 млн долларов на 5 лет

Теги Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

Тяжелый форвард Джерами Грант (29 лет, 203 см) заключил новое соглашение с «Портлендом» на 5 лет и 160 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

В прошедшем регулярном чемпионате показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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24 комментария

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mqh9pzrxgf
Птб выписывает себе танкинг в скором времени на долгие годы))
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Nightyork97
Помянем, нас ждет повторение истории с Тобайасом Харрисом. У меня пока такое чувство
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Pavel Gurin
Помянем в квадрате платежку Портленда
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Левая рука Хардена
Какая жесть, пацаны!
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mibX
Сопоставимо по деньгам с Порзингисом, Крисом Полом, Джорданом Пулом, Тайлером Хирро, Майклом Портером, Гарландом и Бэмом.
Вряд ли он хуже вышеперечисленных, может за исключением Бэма из-за его игры в этом ПО.
Потолок поднимается и новые зарплаты каждый раз удивляют на фоне старых.
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Birdman NBA
здесь можно только поздравить Джерами.
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boller_73
Что?! Ахахахаха
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Стас Соболев
Угар :))
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LightStar
Фанов портленда искренне жаль
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Илья Савчук
После этой новости прям хочется уже увидеть как Лилард валит из Портленда.
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Misha_Sapunov
ахах, орегонский мешок так любит своих фанов)
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Tolball
Это как то ненормально...
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scorp19
ПТБ жестит. Теперь у них есть свой Бил
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melliur
Очень плохая новость, 30+ млн в год это очень много для гранта.
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sanya_xl
Как по мне, 25 млн в год было б нормально. Он же травмат, последние 3 года у него в среднем 54 игры за сезон.
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Mr.BadGuy
Да Портленд чудят. Ситуация с Лиллардом совсем им маневра не оставляет. Приходится переплачивать чтобы сохранить хотя бы видимость сильной команды
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MrFrost
Тоже, видимо, очередной "недостающий винтик", я бы даже сказал, гвоздь, в очередной механизм. Ох, уж эти "винтики".
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udod
да, смешно будет когда Лиллард таки затребует обмен (пусть даже не в этом году) и останется Порт с таким контрактом
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cirocdiamond
Нормально ему насыпали
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Поникший Руй
Шок
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