Эдриан Воджнаровски: «Для «Портленда» не существует никакого волшебного обмена, который сделал бы их контендером»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о будущем разыгрывающего « » Дэмиана Лилларда.

«Если Дэмиан Лиллард хочет претендовать на чемпионство, то, скорее всего, ему придется сделать это где-то в другом месте. Если только он не хочет подождать пару лет, пока этот состав «возмужает». Для «Блэйзерс» не существует никакого волшебного обмена, который сделал бы их контендером. Они попытаются переподписать . У меня есть уверенность, что им это удастся.

«Блэйзерс» не понравился ни один из вариантов обмена 3-го пика, поэтому они решили оставить выбор за собой. Думаю, что «Портленд» поступил правильно. Обменивать 3-й пик на ветерана было бы неразумно», – сказал инсайдер в эфире Get Up.

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