Эдриан Воджнаровски: «Для «Портленда» не существует никакого волшебного обмена, который сделал бы их контендером»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о будущем разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Если Дэмиан Лиллард хочет претендовать на чемпионство, то, скорее всего, ему придется сделать это где-то в другом месте. Если только он не хочет подождать пару лет, пока этот состав «возмужает». Для «Блэйзерс» не существует никакого волшебного обмена, который сделал бы их контендером. Они попытаются переподписать Джерами Гранта. У меня есть уверенность, что им это удастся.
«Блэйзерс» не понравился ни один из вариантов обмена 3-го пика, поэтому они решили оставить выбор за собой. Думаю, что «Портленд» поступил правильно. Обменивать 3-й пик на ветерана было бы неразумно», – сказал инсайдер в эфире Get Up.
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Согласен с одним из комментариев, что присутствие Дэйма на паркете нецелесообразно не только в плане совместимости этих троих, но и в плане давления. Вряд ли они будут чувствовать себя максимально раскованно и комфортно при живом многолетнем лидере на площадке. А значит будут медленнее развиваться как в игроцком плане, так и в ментальном.
На примере того же Шарпа мы видели на что он способен, когда ему доверяют главную роль в стартовой пятёрке.
Поэтому обмен Дэйма, увы и ах, будет самым правильным шагом для "Портленда".
Но, конечно оптимальный вариант обменять Дейма и подождать пару лет
А вот реалистичного не существует. Активы уже давно потрачены на неудачные попытки собрать что-то вокруг Лилларда. Пора копить новые.