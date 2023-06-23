Эдриан Воджнаровски: «Для «Портленда» не существует никакого волшебного обмена, который сделал бы их контендером»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джерами Грант Эдриан Воджнаровски Скут Хендерсон Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о будущем разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Если Дэмиан Лиллард хочет претендовать на чемпионство, то, скорее всего, ему придется сделать это где-то в другом месте. Если только он не хочет подождать пару лет, пока этот состав «возмужает». Для «Блэйзерс» не существует никакого волшебного обмена, который сделал бы их контендером. Они попытаются переподписать Джерами Гранта. У меня есть уверенность, что им это удастся.

«Блэйзерс» не понравился ни один из вариантов обмена 3-го пика, поэтому они решили оставить выбор за собой. Думаю, что «Портленд» поступил правильно. Обменивать 3-й пик на ветерана было бы неразумно», – сказал инсайдер в эфире Get Up.

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14 комментариев

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Caraxes
Нет более волшебного обмена, как обменять Лилларда и развиваться со Скутом Хендерсоном и Шарпом). Надеюсь в офисе ПТБ одумаются и решатся на этот шаг).
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Answer1
Ответ Андрей Петров
Задать нужно правильный вопрос А кому нужен лиллард вообще, с условием что он в той команде станет претендовать на гайку, и что они смогут за него отдать полезного для портеленда на вырост 2,3 сезона?????
Ну, Майами он очень интересен. Отдать могут истекающий контракт Лаури, свой пик, плюс привлечь третью сторону куда уедет тот же Хирро, взамен отдав Портленду еще пики. Примерно так, наверное.
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Answer1
Того же мнения, соответсвенно нужно дать больше времени и ответственности молодежи. Шарп может очень сильно прибавить если дать ему такую возможность, с Лиллардом в составе молодежь будет играть с оглядкой на него, что не добавит им уверенности. Мое мнение, с почестями проводить Дэйма, обменяв на истекающий контракты + пики и двигаться дальше.
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Tim Timson
надо оставить все как есть и видимо Кронин хочет того же. умудрились не уходя в перестройку получить пики и таких парней как Шарп и Скут. есть Саймонс и Литл. все не так плохо)
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Ryan T.
И Шарпу, и Скуту прежде всего теперь нужно игровое время и доверие.
Согласен с одним из комментариев, что присутствие Дэйма на паркете нецелесообразно не только в плане совместимости этих троих, но и в плане давления. Вряд ли они будут чувствовать себя максимально раскованно и комфортно при живом многолетнем лидере на площадке. А значит будут медленнее развиваться как в игроцком плане, так и в ментальном.
На примере того же Шарпа мы видели на что он способен, когда ему доверяют главную роль в стартовой пятёрке.
Поэтому обмен Дэйма, увы и ах, будет самым правильным шагом для "Портленда".
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Magzhan Estigarribia
Саймонса можно выгодно продать

Но, конечно оптимальный вариант обменять Дейма и подождать пару лет
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Jerry Rodrogha
Не, ну если волшебный... Ну там мешок картошки на Йокича, Батлера и кого-нибудь ещё. Нужно очень много волшебства, чтобы в такое хотя бы поверить.
А вот реалистичного не существует. Активы уже давно потрачены на неудачные попытки собрать что-то вокруг Лилларда. Пора копить новые.
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Андрей Петров
Задать нужно правильный вопрос А кому нужен лиллард вообще, с условием что он в той команде станет претендовать на гайку, и что они смогут за него отдать полезного для портеленда на вырост 2,3 сезона?????
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Лиллард унижатель!
Очевидно. Лилларду надо смириться, что он еще 2 года будет бегать с молодыми в холостую или просить обмен в условное Майами на 5 пиков как Гобера обменяли.
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scorp19
Также как и не существует такого обмена Лилларда при котором в новой команде он бы стал прям одним из главных претендентом на гайку
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Caraxes
Ответ Андрей Петров
Задать нужно правильный вопрос А кому нужен лиллард вообще, с условием что он в той команде станет претендовать на гайку, и что они смогут за него отдать полезного для портеленда на вырост 2,3 сезона?????
Наверное только Маями, учитывая как они в этом году вроде бы с ограниченными исполнителями достигли. Условный Лиллард добавил бы скоринга и уверенности и явный контендер на глазах. Маями может отдать истекающего Лаури(для перестройки) + наверное все таки Хирро + все пики первого(которых мало). Все свопы, и пики 2-го раунда. Мелко конечно, но только Маями сможет сделать Лилларда игроком контендера здесь и сейчас
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sonny91
Ответ Answer1
Ну, Майами он очень интересен. Отдать могут истекающий контракт Лаури, свой пик, плюс привлечь третью сторону куда уедет тот же Хирро, взамен отдав Портленду еще пики. Примерно так, наверное.
чувак ты должен работать манагером в нба!!!
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armageddon123456
Ответ Caraxes
Наверное только Маями, учитывая как они в этом году вроде бы с ограниченными исполнителями достигли. Условный Лиллард добавил бы скоринга и уверенности и явный контендер на глазах. Маями может отдать истекающего Лаури(для перестройки) + наверное все таки Хирро + все пики первого(которых мало). Все свопы, и пики 2-го раунда. Мелко конечно, но только Маями сможет сделать Лилларда игроком контендера здесь и сейчас
Вот прям только Майами? А Клипперс не могут? А Лейкерс (Боже упаси, не нужен он тут, положит платёжку)? А Филадельфию? Не, фигня все, только Майами!
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Caraxes
Ответ armageddon123456
Вот прям только Майами? А Клипперс не могут? А Лейкерс (Боже упаси, не нужен он тут, положит платёжку)? А Филадельфию? Не, фигня все, только Майами!
Разговор о контедере, Клипперс с Джорджем и Каваем никогда здоровыми не подойдут, Лейкерс также не всегда здоровы, а обменяв Лилларда, прийдется втроем играть Леброну, Дэвису и Дэйму с кучей минималок. Вот по Филе согласен, они могут включиться обменять на Харриса и Макси, даже Харден может взять опцию игрока, и просто на мяче разыгрывать, а Лиллард скорить. Вполне себе контендер!
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