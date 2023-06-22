Джерами Грант может заключить с «Портлендом» 5-летний контракт на 150 млн долларов

Форвард « » (29 лет, 203 см) может заключить с клубом новый 5-летний контракт на 150 миллионов долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на нескольких руководителей лиги.

Контракт Гранта истекает по окончании текущего сезона. Форвард станет неограниченно свободным агентом.

По мнению руководителей клубов, этим летом Грант получит контракт с зарплатой более 30 миллионов долларов в год. Ожидается, что к форварду проявят интерес несколько команд с местом в платежке, в том числе « ».

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА