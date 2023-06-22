Джерами Грант может заключить с «Портлендом» 5-летний контракт на 150 млн долларов

Теги возможные переходы Детройт Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

Форвард «Портленда» Джерами Грант (29 лет, 203 см) может заключить с клубом новый 5-летний контракт на 150 миллионов долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на нескольких руководителей лиги.

Контракт Гранта истекает по окончании текущего сезона. Форвард станет неограниченно свободным агентом.

По мнению руководителей клубов, этим летом Грант получит контракт с зарплатой более 30 миллионов долларов в год. Ожидается, что к форварду проявят интерес несколько команд с местом в платежке, в том числе «Детройт».

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4 комментария

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zjwjx8zk6y
ИМХО: может его рыночная цена и 30 Лямов в год, но тратить их на него - бессмысленно. У чела нет ни одного элитного навыка, вряд ли способен быть даже 3-ей опцией чемпионской команды. Продаж маек больше не сделает, как и в целом интереса к команде не прибавит. Поэтому контракт такой давать ему можно лишь при необходимости забить платежку и одновременно полной уверенности, что в ближайшие 5 лет этот контракт не будет мешать команде.
+9
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+9
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Tucker
30 в год нормально для него. Больше 30 уже много.
+2
0
+2
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Swhat
Ответ zjwjx8zk6y
ИМХО: может его рыночная цена и 30 Лямов в год, но тратить их на него - бессмысленно. У чела нет ни одного элитного навыка, вряд ли способен быть даже 3-ей опцией чемпионской команды. Продаж маек больше не сделает, как и в целом интереса к команде не прибавит. Поэтому контракт такой давать ему можно лишь при необходимости забить платежку и одновременно полной уверенности, что в ближайшие 5 лет этот контракт не будет мешать команде.
Надо подписывать. Если что можно обменять.
Контракт справедливый
0
0
0
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