Джерами Грант: «Мне определенно нравится в «Портленде»

Теги возможные переходы Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

Форвард «Портленда» Джерами Грант, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, надеется, что ему удастся договориться с клубом о новом контракте.

«Мне определенно здесь нравится.

С нетерпением жду переговоров и надеюсь, что нам удастся о чем-то договориться. Я определенно чувствую себя здесь комфортно»,- сказал Грант.

Грант провел за «Блэйзерс» один сезон, набирая 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
Ответ Ryan T.
112 на 4 потолок. Форвард добротный. Трёха есть, обыграться с гардами может. На подборах не монстр, но вцелом сойдёт. Да и как человек вроде норм, не токсичный, улыбчивый. Но если повезёт на драфте и выцепим PF (либо Вемба, либо Миллер) - тогда лучше попрощаться.
Он вообще без подбора. Ему бы СФа играть.
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Ryan T.
112 на 4 потолок.
Форвард добротный. Трёха есть, обыграться с гардами может. На подборах не монстр, но вцелом сойдёт.
Да и как человек вроде норм, не токсичный, улыбчивый.
Но если повезёт на драфте и выцепим PF (либо Вемба, либо Миллер) - тогда лучше попрощаться.
0
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