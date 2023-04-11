Джерами Грант: «Мне определенно нравится в «Портленде»
Форвард «Портленда» Джерами Грант, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, надеется, что ему удастся договориться с клубом о новом контракте.
«Мне определенно здесь нравится.
С нетерпением жду переговоров и надеюсь, что нам удастся о чем-то договориться. Я определенно чувствую себя здесь комфортно»,- сказал Грант.
Грант провел за «Блэйзерс» один сезон, набирая 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.
Форвард добротный. Трёха есть, обыграться с гардами может. На подборах не монстр, но вцелом сойдёт.
Да и как человек вроде норм, не токсичный, улыбчивый.
Но если повезёт на драфте и выцепим PF (либо Вемба, либо Миллер) - тогда лучше попрощаться.