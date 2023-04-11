Джерами Грант: «Мне определенно нравится в «Портленде»

Форвард « » , который этим летом станет неограниченно свободным агентом, надеется, что ему удастся договориться с клубом о новом контракте.

«Мне определенно здесь нравится.

С нетерпением жду переговоров и надеюсь, что нам удастся о чем-то договориться. Я определенно чувствую себя здесь комфортно»,- сказал Грант.

Грант провел за «Блэйзерс» один сезон, набирая 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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