«Блэйзерс» планируют сохранить Джерами Гранта

Теги возможные переходы Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

«Портленд» планирует подписать новый контракт с форвардом Джерами Грантом (29 лет, 203 см), сообщает Yahoo! Sports.

Контракт Гранта истекает по окончании текущего сезона. Форвард станет неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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