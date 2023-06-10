«Блэйзерс» планируют сохранить Джерами Гранта
«Портленд» планирует подписать новый контракт с форвардом Джерами Грантом (29 лет, 203 см), сообщает Yahoo! Sports.
Контракт Гранта истекает по окончании текущего сезона. Форвард станет неограниченно свободным агентом.
В этом сезоне показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
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