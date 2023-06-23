Маркус Смарт: «Бостон, ты очень особенное место для меня. Никогда не забуду время, проведенное здесь. Я тут повзрослел и встретил своих лучших друзей»
Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт поделился эмоциями после обмена из «Бостона». Защитник оставил сообщение на своей странице в социальной сети.
«С чего бы мне начать... Когда думаю о последних 9-ти годах, меня переполняют эмоции. Я приехал в Бостон наивным ребенком из Далласа, не зная, чего ожидать. Все, что я знал: моя мама привила мне трудовую этику, и я собирался работать на износ и убедиться, что заслужил уважение всех и каждого из болельщиков в Бостоне. Вот почему это было тяжело.
Бостон, ты очень особенное место для меня. Я повзрослел здесь и встретил своих лучших друзей. Никогда не забуду время, проведенное здесь. В конечном итоге мы не повесили 18-й баннер, но я ОЧЕНЬ горжусь тем успехом, которого мы добились. Мне будет многого не хватать, но в основном моих товарищей по команде, болельщиков, детей и нашей благотворительной деятельности в больнице.
Это были замечательные 9 лет в «Бостоне», спасибо вам за всю любовь, но теперь пришло время смотреть вперед.
Не могу дождаться приезда в Мемфис и начала тренировок. Произойдет что-то особенное! Я счастлив стать частью семьи «Гриззлис». Давайте приступим к работе», – написал Смарт.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
такова НБА и сейчас, и всегда была
Ну и это бизнес, просто смерил место работы