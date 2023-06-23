Маркус Смарт: «Бостон, ты очень особенное место для меня. Никогда не забуду время, проведенное здесь. Я тут повзрослел и встретил своих лучших друзей»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт поделился эмоциями после обмена из «Бостона». Защитник оставил сообщение на своей странице в социальной сети.

«С чего бы мне начать... Когда думаю о последних 9-ти годах, меня переполняют эмоции. Я приехал в Бостон наивным ребенком из Далласа, не зная, чего ожидать. Все, что я знал: моя мама привила мне трудовую этику, и я собирался работать на износ и убедиться, что заслужил уважение всех и каждого из болельщиков в Бостоне. Вот почему это было тяжело.

Бостон, ты очень особенное место для меня. Я повзрослел здесь и встретил своих лучших друзей. Никогда не забуду время, проведенное здесь. В конечном итоге мы не повесили 18-й баннер, но я ОЧЕНЬ горжусь тем успехом, которого мы добились. Мне будет многого не хватать, но в основном моих товарищей по команде, болельщиков, детей и нашей благотворительной деятельности в больнице.

Это были замечательные 9 лет в «Бостоне», спасибо вам за всю любовь, но теперь пришло время смотреть вперед.

Не могу дождаться приезда в Мемфис и начала тренировок. Произойдет что-то особенное! Я счастлив стать частью семьи «Гриззлис». Давайте приступим к работе», – написал Смарт.

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15 комментариев

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Jerry Rodrogha
Спасибо за всё, Маркус. Удачи.
+4
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Сергей Орлов
Ответ Марсель Объелся
Прикиньте поменять город проживания с Бостона на Мемфис. Тем более против собственной воли
Когда ты мультимиллионер это не сильно критично.
+4
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celtics7
Ответ Марсель Объелся
Прикиньте поменять город проживания с Бостона на Мемфис. Тем более против собственной воли
В Америке все города почти более менее развиты. Нет такой большой разницы как у нас, к сожалению. То есть понятно что развлечении и досуга меньше будет, но в целом города комфортные и ухоженные. Я вот в этом плане не понимаю как наши хоккеисты меняют прописку с Москвы/Питера/Казани на Омск или Челябинск.
+4
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Артём Голобородько
Дикая мысль, но не хочу чемпионства без Смарта... Смешанные чувства. Удачи Маркусу на новом месте, благодарность за всю страсть и работу на площадке ☘️
+4
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Сергей Орлов
Самый зелёный был из всего состава.
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RuslanMat
Ответ Вялый Харден
преданность в нынешней нба ничего не стоит
ничего личного, только бизнес
такова НБА и сейчас, и всегда была
+2
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Вялый Харден
преданность в нынешней нба ничего не стоит
+3
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Сергей Пузанков
Здравый подход, респект
+1
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Alexander Permyakov
Настоящий кельт! Удачи! Heart & soul!
+1
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Марсель Объелся
Прикиньте поменять город проживания с Бостона на Мемфис. Тем более против собственной воли
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sedric
Для меня американские лиги в этом плане, как киберпанк, где игрок является рабом системы, и хоть система ему и дает огромные деньги, но тебя могут в любой момент обменять, не уведомив об этом, куда угодно, не спросив, а хочешь ли ты там играть. И вот завтра ты уже надеваешь новую майку, и идешь делать свое дело. Вроде как обычная смена места работы, а на деле, выбора у тебя нет, тебя обменяли в Мемфис, значит будешь играть за Мемфис. А может ты не хочешь в Мемфис, может в детстве ты был лютым хейтером этой команды.
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Stephan Carrypenko
Ответ Марсель Объелся
Прикиньте поменять город проживания с Бостона на Мемфис. Тем более против собственной воли
Ну не знаю, как посмотреть , для бизнеса очень хороший штат, стоимость жизнь одна из самых низких, количество населения такое же как в Бостоне , чернокожих более 60%. Да и команда перспективная , есть за что бороться ) Я уже молчу касательно капитала, которым располагает Смарт)
Ну и это бизнес, просто смерил место работы
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Беня_Финитас
Ответ Марсель Объелся
Прикиньте поменять город проживания с Бостона на Мемфис. Тем более против собственной воли
когда им там " проживать " ? весь сезон в разлётах и гостиницах .
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