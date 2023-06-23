Маркус Смарт: «Бостон, ты очень особенное место для меня. Никогда не забуду время, проведенное здесь. Я тут повзрослел и встретил своих лучших друзей»

Разыгрывающий « » поделился эмоциями после обмена из « ». Защитник оставил сообщение на своей странице в социальной сети.

«С чего бы мне начать... Когда думаю о последних 9-ти годах, меня переполняют эмоции. Я приехал в Бостон наивным ребенком из Далласа, не зная, чего ожидать. Все, что я знал: моя мама привила мне трудовую этику, и я собирался работать на износ и убедиться, что заслужил уважение всех и каждого из болельщиков в Бостоне. Вот почему это было тяжело.

Бостон, ты очень особенное место для меня. Я повзрослел здесь и встретил своих лучших друзей. Никогда не забуду время, проведенное здесь. В конечном итоге мы не повесили 18-й баннер, но я ОЧЕНЬ горжусь тем успехом, которого мы добились. Мне будет многого не хватать, но в основном моих товарищей по команде, болельщиков, детей и нашей благотворительной деятельности в больнице.

Это были замечательные 9 лет в «Бостоне», спасибо вам за всю любовь, но теперь пришло время смотреть вперед.

Не могу дождаться приезда в Мемфис и начала тренировок. Произойдет что-то особенное! Я счастлив стать частью семьи «Гриззлис». Давайте приступим к работе», – написал Смарт.

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