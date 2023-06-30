Брюс Браун встретится с «Лейкерс» сразу после открытия рынка свободных агентов
Форвард «Денвера» Брюс Браун встретится с представителями «Лейкерс» сразу после открытия рынка свободных агентов, передает инсайдер SNY Иан Бегли.
На чемпиона НБА 2023 года претендуют несколько клубов, включая «Индиану» и «Даллас». Возможен вариант с возвращением в «Наггетс».
В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
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