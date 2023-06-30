Брюс Браун встретится с «Лейкерс» сразу после открытия рынка свободных агентов

Теги возможные переходы Денвер Лейкерс НБА Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Денвера» Брюс Браун встретится с представителями «Лейкерс» сразу после открытия рынка свободных агентов, передает инсайдер SNY Иан Бегли.

На чемпиона НБА 2023 года претендуют несколько клубов, включая «Индиану» и «Даллас». Возможен вариант с возвращением в «Наггетс».

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двестик Двестик
Епт, что за выделение цветом?
Кровь из глаз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caraxes
Брюс Браун с первого июля только по встречам будет ездить😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kbakha
Брюс Боуэн!? Красава мужик, ещё играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий