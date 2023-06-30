Брюс Браун собирается провести встречу с «Далласом» после открытия рынка
Легкий форвард «Денвера» Брюс Браун 1 июля станет свободным агентом.
Как сообщает обозреватель ESPN Тим Макман, в планах Брауна встреча с представителями «Далласа».
На чемпиона НБА 2023 года претендуют несколько клубов. Возможен вариант с возвращением в «Наггетс».
Ожидается, что Браун получит контракт на 12,4 миллиона долларов в год (исключение среднего уровня), клуб из Колорадо может предложить только 7,8 миллиона.
В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
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