Брюс Браун собирается провести встречу с «Далласом» после открытия рынка

Теги возможные переходы Даллас Денвер НБА Брюс Браун Баскетбол

Легкий форвард «Денвера» Брюс Браун 1 июля станет свободным агентом.

Как сообщает обозреватель ESPN Тим Макман, в планах Брауна встреча с представителями «Далласа».

На чемпиона НБА 2023 года претендуют несколько клубов. Возможен вариант с возвращением в «Наггетс».

Ожидается, что Браун получит контракт на 12,4 миллиона долларов в год (исключение среднего уровня), клуб из Колорадо может предложить только 7,8 миллиона.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Лев
Было бы здорово для Далласа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий