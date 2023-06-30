«Индиана» претендует на Брюса Брауна

Теги возможные переходы Денвер Индиана НБА Брюс Браун Баскетбол

«Индиана» может помешать планам претендентов и заполучить легкого форварда «Денвера» Брюса Брауна.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

На чемпиона НБА 2023 года претендуют несколько клубов, включая «Лейкерс» и «Даллас». Возможен вариант с возвращением в «Наггетс».

Ожидается, что Браун получит контракт на 12,4 миллиона долларов в год (исключение среднего уровня), клуб из Колорадо может предложить только 7,8 миллиона.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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