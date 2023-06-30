« » проявляют интерес к центровому « » .

Лопес станет свободным агентом. Он входит в число игроков, которых «озерники» попробуют подписать на исключение в размере 12,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне НБА Лопес провел 78 матчей, набирая 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за игру.

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

50 главных свободных агентов НБА-2023

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти