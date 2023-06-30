«Лейкерс» интересуются Бруком Лопесом
«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Милуоки» Бруку Лопесу.
Лопес станет свободным агентом. Он входит в число игроков, которых «озерники» попробуют подписать на исключение в размере 12,4 миллиона долларов.
В минувшем сезоне НБА Лопес провел 78 матчей, набирая 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за игру.
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