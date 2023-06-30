«Лейкерс» интересуются Бруком Лопесом

Теги возможные переходы Лейкерс Милуоки НБА Брук Лопес Баскетбол

«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Милуоки» Бруку Лопесу.

Лопес станет свободным агентом. Он входит в число игроков, которых «озерники» попробуют подписать на исключение в размере 12,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне НБА Лопес провел 78 матчей, набирая 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 блок-шота в среднем за игру.

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2 комментария

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9-20-34-5-43
Пять лет назад отпустили игравшего за бесценок и только входившего в свой бросковый Прайм Брука, а ща хотят подписать на спаде. Гении, шо сказать
+3
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+3
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Перстень Уэстбрука
У него как раз упала бросковая эффективность)
+2
0
+2
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