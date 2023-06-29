«Лейкерс» уверены, что смогут подписать Брюса Брауна

Теги возможные переходы Денвер Лейкерс НБА Брюс Браун Баскетбол

«Лейкерс» все больше уверены, что смогут подписать свободного агента Брюса Брауна, пишет The Athletic.

«Лейкерс» намерены использовать исключение среднего уровня для команд, не платящих налог на роскошь, с прогнозируемой начальной стоимостью 12,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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10 комментариев

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artcity
Возможно кто-то и лучше сделает предложение.
Для современной НБА 12млн так себе предложение
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AllanHouston
Ответ За Валенсию с 1999
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Шестому парню в Денвере можно выдать только 7.8 млн. на следующий сезон, а "первому в лолке" - 12.4 млн. (как предел)

Чуть меньше 5 миллионов "грязной" разницы только за один сезон.

Для человека, у которого 15 миллионов "доналоговых" заработков за 5 предыдущих лет, вероятно, разница чувствительная.
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AllanHouston
Ответ artcity
Возможно кто-то и лучше сделает предложение. Для современной НБА 12млн так себе предложение
Предложение "получше" могут сделать "не только лишь все":

1. Rockets: $64.2M
2. Spurs: $38.6M
3. Kings: $34.8M
4. Pacers: $30.4M
5. Pistons: $26.3M
6. Magic: $23.9M
7. Thunder: $16.6M
8. Jazz: ~$14.1M

Не так чтобы и много команд имели теоретические шансы предложить больше. У многих другие потребности, которые надобно восполнить, кто-то держит место под определенных игроков.
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Tolball
Ему 26 лет,он доказал что может играть в матчах самого высокого уровня и напряжения отлично проявив себя как в плове,так и в самом финале,действующий чемпион.Уверен найдутся команды которые предложат ему контракт повыгоднее 12млн.
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serginn
Ответ За Валенсию с 1999
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Ну х.з., перстень есть, теперь можно и деньжат зашибить.
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За Валенсию с 1999
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serginn
Ответ Крокозябра
Денег он может и в другой команде зашибить, даже больше чем в ЛАЛ. Но переходить в команду, которую ты с парнями только что грохнул 4-0, такое себе...
Я не о том, что обязательно в ЛАЛ, я о том, что теперь необязательно сидеть за меньшее (но ради перстня), чем можешь получать, если можешь получить больше.
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Крокозябра
Ответ serginn
Я не о том, что обязательно в ЛАЛ, я о том, что теперь необязательно сидеть за меньшее (но ради перстня), чем можешь получать, если можешь получить больше.
Ну так то да. Тут вопрос еще в том, что если и получать где-то контракт выгоднее, то подписывать на пару лет. Если ЛАЛ могут это предложить, тогда ок, а если на один год, то очень рискует Браун.
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AllanHouston
Ответ Крокозябра
Ну так то да. Тут вопрос еще в том, что если и получать где-то контракт выгоднее, то подписывать на пару лет. Если ЛАЛ могут это предложить, тогда ок, а если на один год, то очень рискует Браун.
Неналоговое исключение - до 4 лет включительно
Сколько запросит Браун/сколько предложат "Лейкерс" неизвестно, но самый оптимальный вариант - 3+1 с опцией игрока
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