«Лейкерс» уверены, что смогут подписать Брюса Брауна
«Лейкерс» все больше уверены, что смогут подписать свободного агента Брюса Брауна, пишет The Athletic.
«Лейкерс» намерены использовать исключение среднего уровня для команд, не платящих налог на роскошь, с прогнозируемой начальной стоимостью 12,4 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
Для современной НБА 12млн так себе предложение
Чуть меньше 5 миллионов "грязной" разницы только за один сезон.
Для человека, у которого 15 миллионов "доналоговых" заработков за 5 предыдущих лет, вероятно, разница чувствительная.
1. Rockets: $64.2M
2. Spurs: $38.6M
3. Kings: $34.8M
4. Pacers: $30.4M
5. Pistons: $26.3M
6. Magic: $23.9M
7. Thunder: $16.6M
8. Jazz: ~$14.1M
Не так чтобы и много команд имели теоретические шансы предложить больше. У многих другие потребности, которые надобно восполнить, кто-то держит место под определенных игроков.
Сколько запросит Браун/сколько предложат "Лейкерс" неизвестно, но самый оптимальный вариант - 3+1 с опцией игрока