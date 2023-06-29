«Лейкерс» уверены, что смогут подписать Брюса Брауна

« » все больше уверены, что смогут подписать свободного агента , пишет The Athletic.

«Лейкерс» намерены использовать исключение среднего уровня для команд, не платящих налог на роскошь, с прогнозируемой начальной стоимостью 12,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Браун помог « » завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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