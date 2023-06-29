Журналист Denver Post Майк Сингер о словах Мюррэя про продление Брауна: «Джамал говорил в общих чертах. У него нет никакой информации»

Теги возможные переходы Денвер НБА Джамал Мюррэй Брюс Браун Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй в интервью beIN SPORTS поделился, что форвард Брюс Браун заключил новое соглашение с командой.

Журналист The Denver Post Майк Сингер опроверг эту информацию.

«Мне сказали, что Джамал говорил в общих чертах, что «всем получают свое», когда вы выигрываете титул.

Не думаю, что у него есть/была какая-то конкретная информация о будущем Брюса», – написал Сингер на своей странице в соцсети.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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