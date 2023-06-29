«Лейкерс» проявляют «значительный интерес» к Брюсу Брауну

« » проявляют «значительный интерес» к форварду , передает обозреватель « » Майк Сингер.

«Лейкерс» могут предложить форварду исключение среднего уровня (12,3 млн), «Наггетс» – лишь 7,8 млн за следующий сезон.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши