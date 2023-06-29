«Лейкерс» проявляют «значительный интерес» к Брюсу Брауну

Теги возможные переходы Денвер Лейкерс НБА Брюс Браун Баскетбол

«Лейкерс» проявляют «значительный интерес» к форварду Брюсу Брауну, передает обозреватель «Денвера» Майк Сингер.

«Лейкерс» могут предложить форварду исключение среднего уровня (12,3 млн), «Наггетс» – лишь 7,8 млн за следующий сезон.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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2 комментария

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Bunyod Turgunov
Лучше бы старались сохранить Ривза и самурая
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