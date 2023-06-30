Джеймсу Хардену не понравилась реакция Джейлена Грина на его возможное возвращение в «Рокетс»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Пол Джордж Джейлен Грин Баскетбол

Звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену не понравилась реакция игрока «Рокетс» Джейлена Грина на его возможное возвращение в хьюстонскую команду.

Об этом рассказал обозреватель Келли Айко из The Athletic.

«Я слышал, что Харден узнал о подкасте Джейлена с Полом Джорджем, и ему не очень понравились некоторые вещи, о которых говорил молодой игрок.

Джеймс несколько раз приезжал летом в Хьюстон, брал его под свое крыло, наставлял его, работал с ним. А тот потом сказал что-то вроде «может быть хорошо, может быть плохо» по поводу его возвращения. Ему это очень не нравилось», – информирует Айко.

Джордж сказал Грину, что возвращение Хардена может помешать его прогрессу.

«Я согласен с твоей позицией. Палка о двух концах. Это может и помочь мне, может и навредить. Но я не общался с ним по поводу слухов и прочих новостей», – ответил тогда Грин.

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4 комментария

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чсв уолла
За что ты так, юнец, с этой ранимой бородатой душой, тут уже и стрипклубы могут не помочь оправиться после такого
+9
0
+9
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Misson
Харден хочет вернуться, но делает это без уважения.
+7
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+7
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Даниил Мамыкин
Капец хурмен конечно дон Карлеоне
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