Звездному защитнику «Филадельфии» не понравилась реакция игрока «Рокетс» на его возможное возвращение в хьюстонскую команду.

Об этом рассказал обозреватель Келли Айко из The Athletic.

«Я слышал, что Харден узнал о подкасте Джейлена с , и ему не очень понравились некоторые вещи, о которых говорил молодой игрок.

Джеймс несколько раз приезжал летом в , брал его под свое крыло, наставлял его, работал с ним. А тот потом сказал что-то вроде «может быть хорошо, может быть плохо» по поводу его возвращения. Ему это очень не нравилось», – информирует Айко.

Джордж сказал Грину, что возвращение Хардена может помешать его прогрессу.

«Я согласен с твоей позицией. Палка о двух концах. Это может и помочь мне, может и навредить. Но я не общался с ним по поводу слухов и прочих новостей», – ответил тогда Грин.

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