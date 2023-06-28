«Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом
«Филадельфия» уверена в том, что сохранит в составе звездного защитника Джеймса Хардена.
Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом.
Отмечается, что претендовавшие на 33-летнего игрока клубы переключили внимание на другие варианты усиления состава.
Ранее ходили слухи, что Харден хочет вернуться в «Хьюстон».
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