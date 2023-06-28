« » уверена в том, что сохранит в составе звездного защитника .

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом.

Отмечается, что претендовавшие на 33-летнего игрока клубы переключили внимание на другие варианты усиления состава.

Ранее ходили слухи, что Харден хочет вернуться в « ».

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Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю