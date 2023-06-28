«Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Филадельфия» уверена в том, что сохранит в составе звездного защитника Джеймса Хардена.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом.

Отмечается, что претендовавшие на 33-летнего игрока клубы переключили внимание на другие варианты усиления состава.

Ранее ходили слухи, что Харден хочет вернуться в «Хьюстон».

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