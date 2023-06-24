«Филадельфия» твердо намерена сохранить Джеймса Хардена
«Филадельфия» твердо намерена подписать новый контракт со звездным защитником Джеймсом Харденом в межсезонье, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По словам Воджнаровски, новое соглашение, вероятно, не будет традиционным максимальным контрактом, к которому стремился Харден.
Харден рассматривал возможность возвращения в «Хьюстон», но в «Филадельфии» у него будет больше шансов побороться за чемпионство. «Рокетс» также были заинтересованы в Хардене, но у клуба есть и другие варианты на рынке свободных агентов.
Ожидается, что Харден откажется от опции игрока на сезон-23/24 в размере 35,6 миллиона долларов.
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