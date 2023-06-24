«Филадельфия» твердо намерена сохранить Джеймса Хардена

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Филадельфия» твердо намерена подписать новый контракт со звездным защитником Джеймсом Харденом в межсезонье, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, новое соглашение, вероятно, не будет традиционным максимальным контрактом, к которому стремился Харден.

Харден рассматривал возможность возвращения в «Хьюстон», но в «Филадельфии» у него будет больше шансов побороться за чемпионство. «Рокетс» также были заинтересованы в Хардене, но у клуба есть и другие варианты на рынке свободных агентов.

Ожидается, что Харден откажется от опции игрока на сезон-23/24 в размере 35,6 миллиона долларов.

Крушение «Филадельфии» привело к полной дискредитации Дока Риверса. Худший из тренеров для седьмого матча

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
и четко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий