«Это может помешать твоему прогрессу». Пол Джордж и Джейлен Грин обсудили слухи о переходе Хардена в «Хьюстон»

Разыгрывающий « » стал гостем подкаста форварда « » Пола Джордж Podcast P with Paul George.

Баскетболисты обсудили слухи о возможном переходе в «Рокетс».

«Поговаривают, что Джеймс переходит в «Хьюстон». Как мне кажется, в данный момент ты король команды. Который должен проходить через двойные опеки, тройные опеки – внимание соперника всегда на тебе.

И если в команде появится Джеймс, который столько времени проводит с мячом, это может помешать твоему прогрессу. Если не говорить о том, что он может многому научить тебя, как мне кажется, нужно просто дать тебе возможность прогрессировать и дальше», – сказал Джордж.

«Я согласен с твоей позицией. Палка о двух концах. Это может и помочь мне, может и навредить. Но я не общался с ним по поводу слухов и прочих новостей», – ответил Грин.

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