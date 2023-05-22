«Это может помешать твоему прогрессу». Пол Джордж и Джейлен Грин обсудили слухи о переходе Хардена в «Хьюстон»

Теги Хьюстон Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Пол Джордж Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джордж Podcast P with Paul George.

Баскетболисты обсудили слухи о возможном переходе Джеймса Хардена в «Рокетс».

«Поговаривают, что Джеймс переходит в «Хьюстон». Как мне кажется, в данный момент ты король команды. Который должен проходить через двойные опеки, тройные опеки – внимание соперника всегда на тебе.

И если в команде появится Джеймс, который столько времени проводит с мячом, это может помешать твоему прогрессу. Если не говорить о том, что он может многому научить тебя, как мне кажется, нужно просто дать тебе возможность прогрессировать и дальше», – сказал Джордж.

«Я согласен с твоей позицией. Палка о двух концах. Это может и помочь мне, может и навредить. Но я не общался с ним по поводу слухов и прочих новостей», – ответил Грин.

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10 комментариев

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Федерико Сан-Фелипе
У удоки будет очень много работы
+11
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711M
чет такое себе) мало того, что они уже так в открытую все это обсуждают, так еще и не в радужных тонах по отношению к хардену. если он действительно придет, раздевалка будет взрывоопасной. харден будет бомбить, что эти молодые тупят, а сопляки уже откровенно называют себя королями, ничего не добившись. не забываем, что в этой же команде спрятался кевин портер джуниор, сумасшедший (в прямом смысле) чел, чью позицию харден и займет. и все это приправлено име удокой, короче безумно забавный сезон будет у хьюстона в случае прихода хардена))))
+10
-1
+9
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Anionlook
Ответ 711M
чет такое себе) мало того, что они уже так в открытую все это обсуждают, так еще и не в радужных тонах по отношению к хардену. если он действительно придет, раздевалка будет взрывоопасной. харден будет бомбить, что эти молодые тупят, а сопляки уже откровенно называют себя королями, ничего не добившись. не забываем, что в этой же команде спрятался кевин портер джуниор, сумасшедший (в прямом смысле) чел, чью позицию харден и займет. и все это приправлено име удокой, короче безумно забавный сезон будет у хьюстона в случае прихода хардена))))
Ну так это и делают, чтобы он не переходил )
+5
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+5
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Misunderstood
Если честно не совсем понимаю этих приколов с такого рода подкастами действующих игроков в лице Жоржа или Грина. По мне так слишком много информации, которая не должна идти в массы от действующих игроков
+5
-1
+4
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Дмитрий Сологубов
Какой смысл Хардену покидать Филу?Ведь там есть Эмбиид.Найдут нормального тренера и готовый контендер.
+3
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mqh9pzrxgf
Ответ 711M
чет такое себе) мало того, что они уже так в открытую все это обсуждают, так еще и не в радужных тонах по отношению к хардену. если он действительно придет, раздевалка будет взрывоопасной. харден будет бомбить, что эти молодые тупят, а сопляки уже откровенно называют себя королями, ничего не добившись. не забываем, что в этой же команде спрятался кевин портер джуниор, сумасшедший (в прямом смысле) чел, чью позицию харден и займет. и все это приправлено име удокой, короче безумно забавный сезон будет у хьюстона в случае прихода хардена))))
Я думаю с приходом Хардена в Хьюстон будет много изменений, у них куча молодежи и пиков
+2
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+2
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ты не прав
Ответ 711M
чет такое себе) мало того, что они уже так в открытую все это обсуждают, так еще и не в радужных тонах по отношению к хардену. если он действительно придет, раздевалка будет взрывоопасной. харден будет бомбить, что эти молодые тупят, а сопляки уже откровенно называют себя королями, ничего не добившись. не забываем, что в этой же команде спрятался кевин портер джуниор, сумасшедший (в прямом смысле) чел, чью позицию харден и займет. и все это приправлено име удокой, короче безумно забавный сезон будет у хьюстона в случае прихода хардена))))
Я очень этого жду. Но что-то мне подсказывает, что Портер и пик полетят за усиление)
+1
0
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Notionalist Notionalist
Ответ Misunderstood
Если честно не совсем понимаю этих приколов с такого рода подкастами действующих игроков в лице Жоржа или Грина. По мне так слишком много информации, которая не должна идти в массы от действующих игроков
В этом и суть
+1
0
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Notionalist Notionalist
Ответ Дмитрий Сологубов
Какой смысл Хардену покидать Филу?Ведь там есть Эмбиид.Найдут нормального тренера и готовый контендер.
Последний большой контракт
+1
0
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udod
Ответ Дмитрий Сологубов
Какой смысл Хардену покидать Филу?Ведь там есть Эмбиид.Найдут нормального тренера и готовый контендер.
по бабкам договорятся - останется в Филе, нет - свалит в Хьюстон
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