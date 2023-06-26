«Хьюстон» все еще нацелен на подписание Джеймса Хардена
«Хьюстон» все еще нацелен на подписание разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена, передает журналист The Athletic Сэм Эмик.
«Но даже помимо огромного контраста между состоянием каждой из организаций – устоявшаяся сила Восточной конференции против восстанавливающихся «Рокетс» – именно игра рычагами давления делает все это таким захватывающим.
Временами кажется, что каждая из команд рассматривает другую как пешку, главная роль которой – помочь Хардену получить самую большую и выгодную сделку. Только сам Харден и его окружение знают, в какую сторону он склоняется, но близкий к нему источник подтвердил, что «Рокетс» остаются в борьбе за разыгрывающего.
И да, это все еще так, даже после выбора на драфте защитника Амена Томпсона под четвертым номером и форварда Кэма Уитмора под 20-м», – пишет Эмик.
Ожидается, что Харден откажется от опции в контракте и станет свободным агентом.
Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
1 комментарий