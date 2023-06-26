«Хьюстон» все еще нацелен на подписание Джеймса Хардена

« » все еще нацелен на подписание разыгрывающего «Филадельфии» , передает журналист The Athletic Сэм Эмик.

«Но даже помимо огромного контраста между состоянием каждой из организаций – устоявшаяся сила Восточной конференции против восстанавливающихся «Рокетс» – именно игра рычагами давления делает все это таким захватывающим.

Временами кажется, что каждая из команд рассматривает другую как пешку, главная роль которой – помочь Хардену получить самую большую и выгодную сделку. Только сам Харден и его окружение знают, в какую сторону он склоняется, но близкий к нему источник подтвердил, что «Рокетс» остаются в борьбе за разыгрывающего.

И да, это все еще так, даже после выбора на драфте защитника Амена Томпсона под четвертым номером и форварда Кэма Уитмора под 20-м», – пишет Эмик.

Ожидается, что Харден откажется от опции в контракте и станет свободным агентом.

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