«Хьюстон» все еще нацелен на подписание Джеймса Хардена

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Хьюстон» все еще нацелен на подписание разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена, передает журналист The Athletic Сэм Эмик.

«Но даже помимо огромного контраста между состоянием каждой из организаций – устоявшаяся сила Восточной конференции против восстанавливающихся «Рокетс» – именно игра рычагами давления делает все это таким захватывающим.

Временами кажется, что каждая из команд рассматривает другую как пешку, главная роль которой – помочь Хардену получить самую большую и выгодную сделку. Только сам Харден и его окружение знают, в какую сторону он склоняется, но близкий к нему источник подтвердил, что «Рокетс» остаются в борьбе за разыгрывающего.

И да, это все еще так, даже после выбора на драфте защитника Амена Томпсона под четвертым номером и форварда Кэма Уитмора под 20-м», – пишет Эмик.

Ожидается, что Харден откажется от опции в контракте и станет свободным агентом.

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1 комментарий

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Stranfio
На самом деле Харден сейчас и правда не понимает чего он хочет больше, попробовать снова завоевать гайку с Эмбидом, но уже более классным тренером, не в обиду будет сказано, Док Риверс доказал что 7 матчи увы не его конек. Либо перейти туда, где он провел лучшие годы и где он становился MVP Хардену надо решить и сколько смогут предложить Хьюстон тоже играют роль)))
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