В лиге ожидают, что Харден останется в «Сиксерс». Игрок под впечатлением от беседы с новым тренером Нерсом
В лиге ожидают, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден продлит контракт с клубом.
Инсайдер Марк Стейн объяснил перемену в настроении Хардена, который всерьез рассматривал вариант с возвращением в «Хьюстон».
Игрок остался под впечатлением от беседы с новым главным тренером «76-х» Ником Нерсом, который сменил Дока Риверса.
«В последнюю неделю или две в лиге утвердилось мнение, что Харден передумал возвращаться в «Хьюстон» и продлит контракт. По слухам, все дело в том, что Харден остался под впечатлением от общения с Нерсом и заинтригован его видением», – информирует Стейн.
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