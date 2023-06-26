В лиге ожидают, что Харден останется в «Сиксерс». Игрок под впечатлением от беседы с новым тренером Нерсом

Теги Док Риверс Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Ник Нерс Марк Стейн Баскетбол

В лиге ожидают, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден продлит контракт с клубом.

Инсайдер Марк Стейн объяснил перемену в настроении Хардена, который всерьез рассматривал вариант с возвращением в «Хьюстон».

Игрок остался под впечатлением от беседы с новым главным тренером «76-х» Ником Нерсом, который сменил Дока Риверса.

«В последнюю неделю или две в лиге утвердилось мнение, что Харден передумал возвращаться в «Хьюстон» и продлит контракт. По слухам, все дело в том, что Харден остался под впечатлением от общения с Нерсом и заинтригован его видением», – информирует Стейн.

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3 комментария

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Потолковый Лампонюх™
Зачем Хьюстону Харден, и зачем Хардену Хьюстон (кроме стрип клубов) ?
+2
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betwriver
Ну как бы да - потенциал Эмбида, Хардена, Макси, Харриса, Такера... - вполне может лучше раскрыть сейчас Нерс, чем до этого коммонлетсгоевич. Хороший тренер - это аргумент. Тем более, что на рынке, с учетом пожеланий Хардена по клубу/сумме/дительности_контракта - очередь за ним не выстроилась (как на сейчас видится).
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