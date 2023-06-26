В лиге ожидают, что звездный защитник «Филадельфии» продлит контракт с клубом.

Инсайдер Марк Стейн объяснил перемену в настроении Хардена, который всерьез рассматривал вариант с возвращением в «Хьюстон».

Игрок остался под впечатлением от беседы с новым главным тренером «76-х» , который сменил .

«В последнюю неделю или две в лиге утвердилось мнение, что Харден передумал возвращаться в « » и продлит контракт. По слухам, все дело в том, что Харден остался под впечатлением от общения с Нерсом и заинтригован его видением», – информирует Стейн.

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