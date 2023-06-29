Джамал Мюррэй намекнул, что Брюс Браун продлил контракт с «Денвером»

Теги возможные переходы Денвер НБА Джамал Мюррэй Брюс Браун Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй дал интервью beIN SPORTS.

Канадец недвусмысленно намекнул на продление соглашения форварда Брюса Брауна с командой.

«Мы всегда говорим о том, что как только мы выиграем, всем достанется, обо всех позаботятся.

Например, Брюс и его продление контракта, так что поздравляю его», – сказал Мюррэй.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febanacci-88
Заголовок «намекнул»
Текст «недвусмысленно намекнул»
Цитата «поздравляю с продлением контракта»

😄😄😄😄
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Если все так и есть, то это очень хорошая новость для фанов Денвера. Брюс очень помог Денверу в ПО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий