Джамал Мюррэй намекнул, что Брюс Браун продлил контракт с «Денвером»

Разыгрывающий « » дал интервью beIN SPORTS.

Канадец недвусмысленно намекнул на продление соглашения форварда с командой.

«Мы всегда говорим о том, что как только мы выиграем, всем достанется, обо всех позаботятся.

Например, Брюс и его продление контракта, так что поздравляю его», – сказал Мюррэй.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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