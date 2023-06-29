Джамал Мюррэй намекнул, что Брюс Браун продлил контракт с «Денвером»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй дал интервью beIN SPORTS.
Канадец недвусмысленно намекнул на продление соглашения форварда Брюса Брауна с командой.
«Мы всегда говорим о том, что как только мы выиграем, всем достанется, обо всех позаботятся.
Например, Брюс и его продление контракта, так что поздравляю его», – сказал Мюррэй.
В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.
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Текст «недвусмысленно намекнул»
Цитата «поздравляю с продлением контракта»
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