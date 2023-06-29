«Майами» решил не отчислять, а обменять Кайла Лаури
«Майами» принял решение не отчислять Кайла Лаури (37 лет, 183 см). Клуб намерен использовать контракт разыгрывающего в обмене на Дэмиана Лилларда («Портленд») или другой сделке, сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники из лиги.
В контракте Лаури остался один год, за который он должен получить 29,7 миллиона долларов.
Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» в прошедшем сезоне набирал за «Майами» 11,5 очка, 4,1 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.
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В общем план такой: лаури попадает в сливающую команду с полупустой платёжкой, желательно с перспективной молодёжью, чтоб уму разуму учить. Потрм после асг с тяжёлой душой его контракт выкупается и он за минималку опять попадает в контендер. Вуаля