«Майами» решил не отчислять, а обменять Кайла Лаури

«Майами» принял решение не отчислять (37 лет, 183 см). Клуб намерен использовать контракт разыгрывающего в обмене на Дэмиана Лилларда («Портленд») или другой сделке, сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники из лиги.

В контракте Лаури остался один год, за который он должен получить 29,7 миллиона долларов.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» в прошедшем сезоне набирал за « » 11,5 очка, 4,1 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти