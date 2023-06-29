«Майами» решил не отчислять, а обменять Кайла Лаури

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами НБА Баскетбол

«Майами» принял решение не отчислять Кайла Лаури (37 лет, 183 см). Клуб намерен использовать контракт разыгрывающего в обмене на Дэмиана Лилларда («Портленд») или другой сделке, сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники из лиги.

В контракте Лаури остался один год, за который он должен получить 29,7 миллиона долларов.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» в прошедшем сезоне набирал за «Майами» 11,5 очка, 4,1 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

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10 комментариев

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AllanHouston
А все прям так и поверили, что "Майами" аж бегом отчислит тридцать миллионов
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Answer1
Дело за малым, найти того кто примет этот контракт на себя отдав при этом что-то стоящее.)
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andrushapumba
Ну такой истекающий контракт должен быть привлекателен на рынке.

В общем план такой: лаури попадает в сливающую команду с полупустой платёжкой, желательно с перспективной молодёжью, чтоб уму разуму учить. Потрм после асг с тяжёлой душой его контракт выкупается и он за минималку опять попадает в контендер. Вуаля
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Hobotok
Ответ Tim Timson
Майами думают что все такие лохи, кроме них. готовьте лучше бабло Гейбу, Штрусу и всем своим ноунеймам. ДаРо уже скучно одному с таким контрактом)
сегодня читал статью, что САС могут позариться на него)
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Tim Timson
Ответ Hobotok
сегодня читал статью, что САС могут позариться на него)
без пиков? спасибо не надо)
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mephist13
Ответ andrushapumba
Ну такой истекающий контракт должен быть привлекателен на рынке. В общем план такой: лаури попадает в сливающую команду с полупустой платёжкой, желательно с перспективной молодёжью, чтоб уму разуму учить. Потрм после асг с тяжёлой душой его контракт выкупается и он за минималку опять попадает в контендер. Вуаля
Большой переплаченный истекающий контракт актив только тогда, когда вы взамен него готовы принять на себя такой же большой переплаченный но более длинный контракт.
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Answer1
Ответ andrushapumba
Ну такой истекающий контракт должен быть привлекателен на рынке. В общем план такой: лаури попадает в сливающую команду с полупустой платёжкой, желательно с перспективной молодёжью, чтоб уму разуму учить. Потрм после асг с тяжёлой душой его контракт выкупается и он за минималку опять попадает в контендер. Вуаля
Сливающую команду? Это кто например? Вашингтон уже раздал всех, у них на 24-25 сезон платежка уже чистая. Атланта вроде как подумывает о чистке, но кого они могут предложить? Хантер + Богданович? Хз, вообщем. Пока трейд Лаури представляется очень смутно.
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