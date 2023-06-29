«Индиана» готова предложить Максу Струсу 48 млн долларов на 3 года

Теги возможные переходы Индиана Майами НБА Макс Струс Баскетбол

«Индиана» вступила в борьбу за атакующего защитника «Майами» Макса Струса.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Пэйсерс» «серьезно рассматривают» возможность предложить Струсу трехлетнее продление контракта на 48 млн долларов.

Защитник не был выбран на драфте.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
А Калеб Мартин тогда на максималку играет?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEF2
Хит занимаются диверсиями, подсовывая средних игроков на переплаты в другие клубы )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Красавчик макс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Ответ Nikolay
Майами отпустит (?)
Придётся. Хотят Винсента оставить, что тоже непросто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балахнин
Удачи Максу. Помню его эпопею в Чикаго, когда он на двустороннем контракте в Лиге развития кресты порвал. Истории преодоления ударов судьбы вызывают уважение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay
Майами отпустит (?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Так, на первый взгляд переплата где-то 3-4 миллиона в год. Это если на этом же уровне играть будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
За вот это вот чудо 0/10 1/7 0/4 в финале ? Хахах ну удачи.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Fatianov
Макс, дои их по-полной!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
Ответ FEF2
Хит занимаются диверсиями, подсовывая средних игроков на переплаты в другие клубы )
ну, это тоже уметь надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий