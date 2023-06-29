«Индиана» готова предложить Максу Струсу 48 млн долларов на 3 года

« » вступила в борьбу за атакующего защитника « » .

По информации инсайдера Марка Стейна, «Пэйсерс» «серьезно рассматривают» возможность предложить Струсу трехлетнее продление контракта на 48 млн долларов.

Защитник не был выбран на драфте.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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