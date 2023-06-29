«Индиана» готова предложить Максу Струсу 48 млн долларов на 3 года
«Индиана» вступила в борьбу за атакующего защитника «Майами» Макса Струса.
По информации инсайдера Марка Стейна, «Пэйсерс» «серьезно рассматривают» возможность предложить Струсу трехлетнее продление контракта на 48 млн долларов.
Защитник не был выбран на драфте.
В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
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