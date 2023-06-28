«Портленд» невысоко оценивает Тайлера Хирро

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Портленд» невысоко оценивает атакующего защитника «Майами» Тайлера Хирро.

«Хотя любой обмен будет результатом совместных усилий команды и Дэмиана Лилларда, «Блэйзерс», по понятным причинам, хотят получить от сделки максимально возможную выгоду. «Портленд» равнодушен к Тайлеру Хирро. В следующем сезоне вступает в силу его четырехлетний контракт на 130 миллионов долларов», – пишет Мэнникс.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро

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14 комментариев

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udod
Ответ МЗ
Скорее в контексте контракта. Так то он норм.
при наличии Скута, Шарпа и Саймонса, им нахир Хирро не нужен вместо Лилларда, другие позиции нужны
+16
-1
+15
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Swhat
Ответ udod
при наличии Скута, Шарпа и Саймонса, им нахир Хирро не нужен вместо Лилларда, другие позиции нужны
Обменять можно на что нужно и пики.
Игрок отличный и молодой
+7
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+7
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МЗ
Скорее в контексте контракта. Так то он норм.
+5
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dev0
Они его панамки видели? Майами во многом из-за них в финал попали
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Андрей Петров
одного хиро мало за лилларда, пики не интересны портленду, что майями ещё может предлжить, нужен габаритный тяжёлый форвард до 28лет, ну им то лиллард ко двору, а портленд что лашарики за хиро скинуть своего лидера шетай за просто так
+2
0
+2
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Лиллард унижатель!
Ответ Андрей Петров
одного хиро мало за лилларда, пики не интересны портленду, что майями ещё может предлжить, нужен габаритный тяжёлый форвард до 28лет, ну им то лиллард ко двору, а портленд что лашарики за хиро скинуть своего лидера шетай за просто так
Если Портленд меняет Лилларда, то они уходятв перестройку и им готовые игроки вообще не интересны. Только пики.
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Stephan Carrypenko
Им бы какого-то условного Эйтона... но опять же, у них Чонси)))
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Fronda
За 27 миллионов Хирро хороший актив. Тем более Майами играет в низкий темп и в составе нет сильных разыгрывающих. Лаури абсолютно по делу в последнем сезоне проиграл место в основе Винсенту. Причем не сказать, что Винсент настолько уж был хорош. Сходу не вижу, откуда можно еще получить сравнимый молодой талант на немаксимальном контракте за Лилларда. Тут важно понимать, что другая надежда Портленда (выбранный на драфте Хендерсон) очень сырой игрок. В первом сезоне он будет точно минусовой, т.к. придется заново учиться бросать. И, вполне вероятно, что и во втором тоже. Так что прямо сейчас сразу брать готовую звезду бесполезно. Хирро из этих соображений подходит очень хорошо. Молодой, перспективный, на длинном контракте и не станет требовать, чтобы команда сходу боролась за перстни. Плюс пики. Классический школьный обмен стареющей звезды на хороший талант и будущие выборы на драфтах. Возможно, Портленду стоит выслушать альтернативные предложения по Лилларду. Но вот только точно ли они будут лучше.
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scorp19
Без Адебайо в сделке с Хит говорить не о чем. Один мусор хотят вручить за самого Лилларда. Так дело не пойдёт
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Prada
Лаури, Хирро, Йович и пики... что то такое было бы логично.. всё остальное торговля... если Лиллард действительно хочет в Хит, то Портленд думаю должен отпустить... у него два-три года осталось что бы выиграть чемп в качестве альфы... с учетом отношения игрока к франшизе с их стороны было бы правильно..
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Данил Ильинский
Ответ udod
при наличии Скута, Шарпа и Саймонса, им нахир Хирро не нужен вместо Лилларда, другие позиции нужны
можно привлечь третью команду куда толкнуть Хирро. Получить пики и полезного игрока (игроков)
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mephist13
Ответ Swhat
Обменять можно на что нужно и пики. Игрок отличный и молодой
ну вот Майами пускай и ищет сейчас варианты обмена Хирро на что нужно (Портленду) и пики, а потом уже приходит с предложениями обмена
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Андрей Петров
Ответ Андрей Петров
одного хиро мало за лилларда, пики не интересны портленду, что майями ещё может предлжить, нужен габаритный тяжёлый форвард до 28лет, ну им то лиллард ко двору, а портленд что лашарики за хиро скинуть своего лидера шетай за просто так
Лаури Маркканен, Оньека Оконгву,Кайл Кузма пускай привлекают 3 команду может им пики или что то майями может им предложить, вариантов не так то и много
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Андрей Петров
Ответ Лиллард унижатель!
Если Портленд меняет Лилларда, то они уходятв перестройку и им готовые игроки вообще не интересны. Только пики.
на дно опускатся они не хотят, они хотят уже сейчас бороться за плей-ин о то и за плейоф хотябы, пиков у них и так своих будет если они не чего не получат
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