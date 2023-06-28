«Портленд» невысоко оценивает Тайлера Хирро

По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Портленд» невысоко оценивает атакующего защитника « » Тайлера Хирро.

«Хотя любой обмен будет результатом совместных усилий команды и , «Блэйзерс», по понятным причинам, хотят получить от сделки максимально возможную выгоду. « » равнодушен к Тайлеру Хирро. В следующем сезоне вступает в силу его четырехлетний контракт на 130 миллионов долларов», – пишет Мэнникс.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро