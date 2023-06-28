«Портленд» невысоко оценивает Тайлера Хирро
По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Портленд» невысоко оценивает атакующего защитника «Майами» Тайлера Хирро.
«Хотя любой обмен будет результатом совместных усилий команды и Дэмиана Лилларда, «Блэйзерс», по понятным причинам, хотят получить от сделки максимально возможную выгоду. «Портленд» равнодушен к Тайлеру Хирро. В следующем сезоне вступает в силу его четырехлетний контракт на 130 миллионов долларов», – пишет Мэнникс.
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