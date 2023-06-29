«Майами» следит за ситуацией вокруг Кристиана Вуда

Тяжелый форвард « » с высокой долей вероятности покинет клуб в это межсезонье.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, « » упоминается в разговорах как потенциально новая команда для форварда.

В 67 матчах за «Маверикс» в сезоне-2022/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

За прошедший сезон форвард заработал 14,3 млн долларов.

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