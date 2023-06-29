«Майами» следит за ситуацией вокруг Кристиана Вуда

Теги возможные переходы Даллас Майами НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Тяжелый форвард «Далласа» Кристиан Вуд с высокой долей вероятности покинет клуб в это межсезонье.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Майами» упоминается в разговорах как потенциально новая команда для форварда.

В 67 матчах за «Маверикс» в сезоне-2022/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

За прошедший сезон форвард заработал 14,3 млн долларов.

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2 комментария

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david1994
Было бы интересно увидеть связку Вуд и Бэм , они хорошо дополняют друг друга , бэм подчищал бы в обороне за Вудом , а благодаря Вуду снизилась бы нагрузка на Джимми и Бэма в нападении , плюс в Майами была бы еще одна опция , которая может самостоятельно набирать очки
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Stranfio
Честно говоря интересно, Майами многими интересуются, но я так понял если все таки будет обмен Дэйма, то скорее всего Вуда позволить не смогут.
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