Пэт Райли встретится с Гэйбом Винсентом. «Майами» хочет сохранить игрока

Теги возможные переходы Майами Пэт Райли НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Руководство «Майами» во главе с президентом клуба Пэтом Райли организовало встречу с разыгрывающим Гэйбом Винсентом (27 лет, 191 см) на этой неделе в Южной Калифорнии, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон.

Винсент выходит на рынок в качестве неограниченно свободного агента. «Хит» выразил желание сохранить 27-летнего защитника.

Винсент провел лучший сезон в карьере, набирая 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч, и помог команде дойти до финала НБА. В плей-офф его показатели увеличились до 12,7 очка, 1,4 подбора и 3,5 передачи за 30,5 минуты на паркете.

«Майами» обожает развивать игроков, от которых все отказались. Теперь вчерашние ноунеймы затащили «Хит» в финал

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CyCJIuK
Ответ betwriver
Так это только еще один плюс. Обычно команды в ПО играют сильно уменьшенной ротацией (Денвер вот в ПО играл практически в 7-8 человек). Получать в ПО в среднем 30,5 минут на паркете в команде-финалисте - очень дорогого стоит.
Имя увеличившемуся времени - Тайлер Хирро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Винсент показал себя в ПО с наилучшей стороны, увеличив свои набранные за игру очки на 35% в среднем за матч (по сравнению с регуляркой). Это дорогого стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Винсент понравился очень, бился и его надо точно оставлять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПП ПП
Ответ betwriver
Винсент показал себя в ПО с наилучшей стороны, увеличив свои набранные за игру очки на 35% в среднем за матч (по сравнению с регуляркой). Это дорогого стоит.
так и его игровое время увеличилось на 20%.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Ответ ПП ПП
так и его игровое время увеличилось на 20%.
Так это только еще один плюс. Обычно команды в ПО играют сильно уменьшенной ротацией (Денвер вот в ПО играл практически в 7-8 человек). Получать в ПО в среднем 30,5 минут на паркете в команде-финалисте - очень дорогого стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рафаэль Бакиров
у него 191 см, а он смотрится таким малышом на площадке, воистину НБА лига суператлетов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий