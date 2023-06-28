Пэт Райли встретится с Гэйбом Винсентом. «Майами» хочет сохранить игрока

Руководство «Майами» во главе с президентом клуба организовало встречу с разыгрывающим (27 лет, 191 см) на этой неделе в Южной Калифорнии, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон.

Винсент выходит на рынок в качестве неограниченно свободного агента. «Хит» выразил желание сохранить 27-летнего защитника.

Винсент провел лучший сезон в карьере, набирая 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч, и помог команде дойти до финала . В плей-офф его показатели увеличились до 12,7 очка, 1,4 подбора и 3,5 передачи за 30,5 минуты на паркете.

«Майами» обожает развивать игроков, от которых все отказались. Теперь вчерашние ноунеймы затащили «Хит» в финал