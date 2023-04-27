Адам Сильвер: «Договорились с представителями Майлза Бриджеса и профсоюзом игроков, что он пропустит этот сезон»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что бывший форвард « » Майлз Бриджес пропустил сезон-2022/23 по «взаимному согласию».

«Мы договорились с представителями Бриджеса и профсоюзом игроков, что он пропустит этот сезон.

Поскольку он просидел целый сезон и ему не заплатили за целый сезон, мы решили, что будет справедливо частично поставить это ему в заслугу», – сказал Сильвер.

НБА отстранила бывшего форварда «Шарлотт» на 30 матчей после судебного разбирательства об избиении подруги в присутствии детей. Форвард имеет право подписать новый контракт этим летом, но пропустит первые 10 матчей следующего сезона.

Бриджес получил три года условно. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

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