Адам Сильвер: «Договорились с представителями Майлза Бриджеса и профсоюзом игроков, что он пропустит этот сезон»
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что бывший форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес пропустил сезон-2022/23 по «взаимному согласию».
«Мы договорились с представителями Бриджеса и профсоюзом игроков, что он пропустит этот сезон.
Поскольку он просидел целый сезон и ему не заплатили за целый сезон, мы решили, что будет справедливо частично поставить это ему в заслугу», – сказал Сильвер.
НБА отстранила бывшего форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса на 30 матчей после судебного разбирательства об избиении подруги в присутствии детей. Форвард имеет право подписать новый контракт этим летом, но пропустит первые 10 матчей следующего сезона.
Бриджес получил три года условно. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.
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По идее, раз тут исключение по дисквалификации, то и права на игрока тоже должны лояльно к клубу рассматривать, иначе как то однобоко выйдет. Шмели не сливаются намеренно, дайте им Вембу и верните Бриджеса, это был бы лучший исход для Лиги.