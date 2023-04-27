Адам Сильвер: «Договорились с представителями Майлза Бриджеса и профсоюзом игроков, что он пропустит этот сезон»

Теги дисквалификации Шарлотт НБА Адам Сильвер Майлз Бриджес Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что бывший форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес пропустил сезон-2022/23 по «взаимному согласию».

«Мы договорились с представителями Бриджеса и профсоюзом игроков, что он пропустит этот сезон.

Поскольку он просидел целый сезон и ему не заплатили за целый сезон, мы решили, что будет справедливо частично поставить это ему в заслугу», – сказал Сильвер.

НБА отстранила бывшего форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса на 30 матчей после судебного разбирательства об избиении подруги в присутствии детей. Форвард имеет право подписать новый контракт этим летом, но пропустит первые 10 матчей следующего сезона.

Бриджес получил три года условно. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

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2 комментария

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Evgeniy 72
Кто нибудь достоверно понимает, что с правами Шарлотт на Майлза? По идее Шарлотт потеряли права на игрока уже давно, но какой-то аналитик был не согласен, и всех запутал.
По идее, раз тут исключение по дисквалификации, то и права на игрока тоже должны лояльно к клубу рассматривать, иначе как то однобоко выйдет. Шмели не сливаются намеренно, дайте им Вембу и верните Бриджеса, это был бы лучший исход для Лиги.
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Максим Максимов
Ответ Evgeniy 72
Кто нибудь достоверно понимает, что с правами Шарлотт на Майлза? По идее Шарлотт потеряли права на игрока уже давно, но какой-то аналитик был не согласен, и всех запутал. По идее, раз тут исключение по дисквалификации, то и права на игрока тоже должны лояльно к клубу рассматривать, иначе как то однобоко выйдет. Шмели не сливаются намеренно, дайте им Вембу и верните Бриджеса, это был бы лучший исход для Лиги.
Он свободный агент .нет у них на него прав. Шарлот собирались ему около максималку дать .
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