«Хьюстон» проявляет интерес к Кайлу Кузме

Форвард «Вашингтона» (27 лет, 208 см) отказался от опции продления контракта и станет неограниченно свободным агентом.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, Кузма может заключить долгосрочное соглашение с « ».

Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в 30 млн долларов за сезон.

В прошедшей регулярке чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

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