«Хьюстон» проявляет интерес к Кайлу Кузме

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) отказался от опции продления контракта и станет неограниченно свободным агентом.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, Кузма может заключить долгосрочное соглашение с «Хьюстоном».

Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в 30 млн долларов за сезон.

В прошедшей регулярке чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Fatianov
Может сразу в Таунса плюнуть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Хьюстон многими интересуются, но подпишут пару челиков не из тех ,кем интересовались, чтобы всех переиграть))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kraa
Есть кто-то, к кому Хьюстон не проявляет интереса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
80млн Кузьме - поехали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий