Кайл Кузма хочет новый контракт с 30 млн долларов за сезон

Теги НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) отказался от опции продления контракта и стал неограниченно свободным агентом.

По информации Action Network, Кузма рассчитывает на зарплату в 30 млн долларов за сезон по новому контракту.

«Поскольку после обмена Била «Уизардс» уходят в перестройку, есть большая вероятность (хотя и не определенная), что Кайл Кузма заключит новое соглашение с другой командой на рынке свободных агентов.

Источники в лиге считают, что Кузма хочет получать 30 миллионов долларов за сезон», – передает Action Network.

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

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8 комментариев

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Underpower
Ларису Ивановну не хочет?
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Mr.BadGuy
Если уж дереву Портеру в Денвере 35 дали, чем Кузма хуже
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Антон Нестеренко
Он может даже получить столько - но контракт будет плохим
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betwriver
Раз сам отказался продления на 1, скорее всего, уже имеет более выгодные для себя варианты. Ваш кэп.
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Nikolay
30 это 22% от нового потолка зарплат. Норм или много? Сторонняя команда может предложить до 144 на 4 (36 в год)
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Максим Максимов
В Лейкерс на минималку
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Tolball
Ответ Антон Нестеренко
Он может даже получить столько - но контракт будет плохим
Не может,нет команд с целями у которых есть 30млн под кепкой,а командам без целей он за такую зп не нужен.
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