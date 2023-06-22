Кайл Кузма хочет новый контракт с 30 млн долларов за сезон
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) отказался от опции продления контракта и стал неограниченно свободным агентом.
По информации Action Network, Кузма рассчитывает на зарплату в 30 млн долларов за сезон по новому контракту.
«Поскольку после обмена Била «Уизардс» уходят в перестройку, есть большая вероятность (хотя и не определенная), что Кайл Кузма заключит новое соглашение с другой командой на рынке свободных агентов.
Источники в лиге считают, что Кузма хочет получать 30 миллионов долларов за сезон», – передает Action Network.
В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.
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