« » проявляет интерес к форварду « » , который отказался от опции игрока в контракте и в июле станет свободным агентом.

У «Кингз» согласно прогнозам будет более 25 миллионов долларов в платежной ведомости, чтобы работать над сделкой по Кузме, даже если они подпишут новый контракт с Домантасом Сабонисом и сохранят Трея Лайлса, как это ожидается.

Ранее сообщалось, что Кузма рассчитывает на зарплату в 30 миллионов долларов за сезон по новому контракту.

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю