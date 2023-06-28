«Сакраменто» может побороться за Кайла Кузму
«Сакраменто» проявляет интерес к форварду «Вашингтона» Кайлу Кузме, который отказался от опции игрока в контракте и в июле станет свободным агентом.
У «Кингз» согласно прогнозам будет более 25 миллионов долларов в платежной ведомости, чтобы работать над сделкой по Кузме, даже если они подпишут новый контракт с Домантасом Сабонисом и сохранят Трея Лайлса, как это ожидается.
Ранее сообщалось, что Кузма рассчитывает на зарплату в 30 миллионов долларов за сезон по новому контракту.
В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.
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