«Сакраменто» может побороться за Кайла Кузму

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

«Сакраменто» проявляет интерес к форварду «Вашингтона» Кайлу Кузме, который отказался от опции игрока в контракте и в июле станет свободным агентом.

У «Кингз» согласно прогнозам будет более 25 миллионов долларов в платежной ведомости, чтобы работать над сделкой по Кузме, даже если они подпишут новый контракт с Домантасом Сабонисом и сохранят Трея Лайлса, как это ожидается.

Ранее сообщалось, что Кузма рассчитывает на зарплату в 30 миллионов долларов за сезон по новому контракту.

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

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3 комментария

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Ужратый Гусениц
Видимо Сакраменто хочет стать самой результативной командой в истории
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betwriver
Сакраменто после успешного сезона пытаются закрепить успех и усилить ростер. Возможно, они рассчитывают подписать его вместо Харрисона Барнса, с которым не договорились о продлении (Кузма на 3 года моложе, имеет лучше статистику в скоринге и он добавит им габаритов). Смотрим.
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AnSw33r
Ответ betwriver
Сакраменто после успешного сезона пытаются закрепить успех и усилить ростер. Возможно, они рассчитывают подписать его вместо Харрисона Барнса, с которым не договорились о продлении (Кузма на 3 года моложе, имеет лучше статистику в скоринге и он добавит им габаритов). Смотрим.
в защите хуже зато
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