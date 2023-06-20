Кайл Кузма отказался от опции и стал свободным агентом

Форвард « » (27 лет, 208 см) отказался от опции продления контракта и стал неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В 2021 году Кузма подписал трехлетний контракт на 39 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2023/24 стоимостью 13 миллионов.

Как отмечает Воджнаровски, Кузма еще может вернуться в «Вашингтон», подписав новое соглашение. Также клуб может обменять форварда по схеме «сайн-энд-трейд».

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Ранее «Вашингтон» обменял трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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