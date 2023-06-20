Кайл Кузма отказался от опции и стал свободным агентом

Теги переходы НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) отказался от опции продления контракта и стал неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В 2021 году Кузма подписал трехлетний контракт на 39 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2023/24 стоимостью 13 миллионов.

Как отмечает Воджнаровски, Кузма еще может вернуться в «Вашингтон», подписав новое соглашение. Также клуб может обменять форварда по схеме «сайн-энд-трейд».

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Ранее «Вашингтон» обменял трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА

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12 комментариев

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Atlichna
80-100 на 4 года должен получить
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Алексааандр
Ответ Light Yagami
По идее, должен подписать жирный контракт с какой-нибудь "Индианой" (как вариант), но мне тоже кажется, что ЧСВ не позволит ему. В идеале ему бы в "ЛАЛ" на годик за те же 13 млн. +/-, а дальше уже на рынок выходить.
что ему в ЛАЛ делать? видели уже его там, он этим годом себе может дальнейшую карьеру загубить по принципу Шредара. Если в Вашингтоне ему давали полную свободу, то в ЛАЛ будет опять ограниченная роль, если всё будет хорошо, то мяч будет у Леброна и Ривза, а ему он тоже нужен
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cruyff14@bk.ru
Испугался криса пола
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Сергей Пузанков
Ответ Алексааандр
вот теперь будет интересно, где продолжит карьеру и выберет деньги или борьбу за чемпионство
Деньги конечно выберет. Он ещё не старый, может с молодой командой дорасти до уровня контендера. За гайками побегать ещё успеет на закате карьеры.
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Jordan_Henderson14
Ответ Алексааандр
вот теперь будет интересно, где продолжит карьеру и выберет деньги или борьбу за чемпионство
А в какой потенциальный контендер он может влезть со своей зарплатой в 20-25 млн? В Далласе есть свободные деньги, но они для Ирвинга. Больше особо то и некуда идти, если смотреть на всё в реальном времени без потенциальных обменов
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Алексааандр
Ответ Jordan_Henderson14
А в какой потенциальный контендер он может влезть со своей зарплатой в 20-25 млн? В Далласе есть свободные деньги, но они для Ирвинга. Больше особо то и некуда идти, если смотреть на всё в реальном времени без потенциальных обменов
если пофантозировать, то можно интересно конечно его в Даллас обменять, неплохо он мог бы зайти в Торонто, в Маями меньше всего вероятно, но мало ли... Не верится что он будет переходить, как свободный агент на самом деле. Возможно и есть смысл переподписаться и на годик остаться, там фанавая команда будет, если Пол останется
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Алексааандр
Ответ Сергей Пузанков
Деньги конечно выберет. Он ещё не старый, может с молодой командой дорасти до уровня контендера. За гайками побегать ещё успеет на закате карьеры.
тогда ему Вашик после ухода Била должны дать 30 в год, если не больше
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Mr.BadGuy
Ответ Сергей Пузанков
Деньги конечно выберет. Он ещё не старый, может с молодой командой дорасти до уровня контендера. За гайками побегать ещё успеет на закате карьеры.
Ему проще взять деньги в любой команде где больше дадут, а потом если что можно попросить обмен.
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