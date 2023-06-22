Кайл Кузма о критике Ламело: «Люди называют игроков «неспособными побеждать», но не понимают, что причиной этого являются организации»

Теги Шарлотт НБА Вашингтон Кайл Кузма Ламело Болл Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма ответил болельщикам, которые считают, что разыгрывающий «Шарлотт» Ламел Болл – «игрок, неспособный побеждать».

Пользователь под ником Brett Usher написал: «Такое ощущение, что Ламело находится в опасной близости от того, чтобы приобрести совершенно неоправданную репутацию игрока, неспособного побеждать, если это еще не произошло. И это несмотря на то, что в каждом из первых двух сезонов он попадал в плей-ин, а во втором сезоне команда выдала результат 43-39, что, в общем-то, говорит о достижении того, чего никто не ожидал.

Прошлый сезон, конечно, был из разряда «потерянных», но ему все еще только 21 год, и он 201 см разыгрывающий, который играет как надо – самоотверженно и раскрепощенно. Поставьте вокруг этого парня хорошо подобранную команду и посмотрите, что произойдет. Он сделает всех лучше, а его уверенность задаст тон».

Кузма ответил: «Забавно, что люди называют игроков «неспособными побеждать», но не понимают, что организации являются причиной этого, лол, командный спорт».

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3 комментария

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Антон Нестеренко
Да, мистер свободный агент, продолжайте
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Mr.BadGuy
кстати у Шарлот пустота в платежке, и они одна из немногих команд, которые могут дать Кузме его тридцатку
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