Кайл Кузма о критике Ламело: «Люди называют игроков «неспособными побеждать», но не понимают, что причиной этого являются организации»

Форвард « » ответил болельщикам, которые считают, что разыгрывающий « » – «игрок, неспособный побеждать».

Пользователь под ником Brett Usher написал: «Такое ощущение, что Ламело находится в опасной близости от того, чтобы приобрести совершенно неоправданную репутацию игрока, неспособного побеждать, если это еще не произошло. И это несмотря на то, что в каждом из первых двух сезонов он попадал в плей-ин, а во втором сезоне команда выдала результат 43-39, что, в общем-то, говорит о достижении того, чего никто не ожидал.

Прошлый сезон, конечно, был из разряда «потерянных», но ему все еще только 21 год, и он 201 см разыгрывающий, который играет как надо – самоотверженно и раскрепощенно. Поставьте вокруг этого парня хорошо подобранную команду и посмотрите, что произойдет. Он сделает всех лучше, а его уверенность задаст тон».

Кузма ответил: «Забавно, что люди называют игроков «неспособными побеждать», но не понимают, что организации являются причиной этого, лол, командный спорт».

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