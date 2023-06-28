«Нью-Йорк», «Миннесота», «Чикаго» и «Детройт» претендуют на Донте Дивинченцо

Теги возможные переходы Чикаго Детройт Голден Стэйт Миннесота Нью-Йорк НБА Донте Дивинченцо Баскетбол

«Нью-Йорк», «Миннесота», «Чикаго» и «Детройт» входят в число команд, заинтересованных в подписании свободного агента Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см), сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Защитник отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт» на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и стал неограниченно свободным агентом.

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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3 комментария

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Эдуард Элверс
А зачем он Никс?
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Andraey
Я за Донте следил весь сезон в ГСВ.
Стал лучше понимать почему его не оставили в Кингс.
Донте хасловый игрок, что даёт свою пользу в защите. Но слишком бестолковый в нападении. Особенно в быстром нападении. Он частенько делает перехваты или подборы в защите, бежит с мячом в атаку. И тут я начинаю считать до трёх. Почти всегда это потеря, если не его то как следствие от его неудобной передачи. В результате чего получается опасная быстрая атака уже на твоё кольцо.
В ПО ему очевидно дали указание сразу избавляться в таких ситуациях от мяча. Потерь стало меньше, но это тоже тормозило атаку.
Плюс, это конечно его нестабильный бросок.
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