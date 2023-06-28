«Нью-Йорк», «Миннесота», «Чикаго» и «Детройт» претендуют на Донте Дивинченцо

« », « », « » и « » входят в число команд, заинтересованных в подписании свободного агента (26 лет, 193 см), сообщает журналист SNY Ян Бегли.

Защитник отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт» на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и стал неограниченно свободным агентом.

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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