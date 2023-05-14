Донте Дивинченцо о критике Пула: «Я буду на его стороне до самого конца»

Теги Голден Стэйт НБА Донте Дивинченцо Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо поделился, что останется верен своему другу Джордану Пулу, несмотря на критику со стороны.

«Я буду на стороне Джордана до самого конца. Он все еще жаждет учиться. Он все еще готов слушать мнения других, чтобы стать лучше.

Но больше всего меня восхищает в ДжейПи одна вещь – его уверенность. Она никогда не ослабевает, и нам это необходимо, чтобы идти вперед. Нельзя допускать, чтобы ты сомневался в себе», – заявил защитник.

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2 комментария

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Nikolay
Следующая новость будет - Донте отклонил опцию и вышел на рынок свободных агентов
+3
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+3
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ZhunusOFF
Я буду на его стороне до самого конца...моего контракта
+1
0
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