Донте Дивинченцо отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Донте Дивинченцо Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Дивинченцо, скорее всего, покинет «Голден Стэйт», поскольку его стоимость на рынке будет слишком высокой для подписания нового соглашения.

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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4 комментария

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Donbass
Ну, скажем так, особо погоды не портил в команде, но и ничего сверхестественного не показывал.
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mibX
Было ожидаемо. Удачи в поисках более солидного контракта, в ГСВ проявил себя отлично. Должен получить не меньше Пэйтона младшего.
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Дэннис Молинарев
Пора в Сперз на пару лет
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