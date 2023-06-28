Донте Дивинченцо отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Дивинченцо, скорее всего, покинет «Голден Стэйт», поскольку его стоимость на рынке будет слишком высокой для подписания нового соглашения.
Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.
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