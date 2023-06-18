Донте Дивинченцо, скорее всего, покинет «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» (26 лет, 193 см) планирует отказаться от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и стать неограниченно свободным агентом, сообщает HoopsHype.

Стоимость Дивинченцо на рынке, вероятно, будет слишком высокой для подписания нового соглашения с «Уорриорз».

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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