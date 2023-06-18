Донте Дивинченцо, скорее всего, покинет «Голден Стэйт»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Донте Дивинченцо Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) планирует отказаться от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и стать неограниченно свободным агентом, сообщает HoopsHype.

Стоимость Дивинченцо на рынке, вероятно, будет слишком высокой для подписания нового соглашения с «Уорриорз».

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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4 комментария

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Undrey
как и гп2, не хочется терять, даже когда совсем не летит кажется плюсовым игроком, боец
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Stephan Carrypenko
Ожидаемо
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mibX
Отличный игрок, умный, агрессивный, защищающийся, атлетичный для своего роста, жаль если уйдет, но ГСВ не хватает размера и мощи, а Донте отлично себя проявил и, возможно, получит больше денег, чем сейчас могут себе позволить платить ГСВ
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