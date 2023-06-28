«Лейкерс» планируют подписать новый контракт с Д’Анджело Расселлом

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» планируют заключить новый контракт с защитником Д’Анджело Расселлом (27 лет, 193 см), который станет неограниченно свободным агентом.

«Похоже, они собираются оставить Д’Ло.

На месте «Лейкерс» я бы, наверное, предложил два года и 36-40 миллионов долларов и просто спросил: «Где лучшее предложение? Если вы его найдете, мы пересмотрим», – сказал Буха в подкасте.

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5 комментариев

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XobXob
Типа норм состав, давайте сохраним
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Abdulla
Несмотря на провал в ПО, игрок безусловно усиливший Лейкерс.
В регулярке при нём сразу пошли победы.
Больше нормальных разыгрывающих им не найти.
А тут даже "свой", выбирали когда-то...
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Южанин78
Отлично, значить Лейкерс можно вообще не боятся.
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betwriver
В регулярке ж кому-то играть и скорить надо. Что в ПО вот с ним делать - вопрос. Надежда, что заматереет, притрется к партнерам, (улучшит защиту?), перестанет мандражировать и перестанет в ПО промахиваться?
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Куприн
Ответ XobXob
Типа норм состав, давайте сохраним
Типа не останется места под потолком после продления Ривза и Хатимуры, и брать игроков больше негде кроме как переподписывать имеющихся.
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