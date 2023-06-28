«Лейкерс» планируют подписать новый контракт с Д’Анджело Расселлом
По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» планируют заключить новый контракт с защитником Д’Анджело Расселлом (27 лет, 193 см), который станет неограниченно свободным агентом.
«Похоже, они собираются оставить Д’Ло.
На месте «Лейкерс» я бы, наверное, предложил два года и 36-40 миллионов долларов и просто спросил: «Где лучшее предложение? Если вы его найдете, мы пересмотрим», – сказал Буха в подкасте.
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В регулярке при нём сразу пошли победы.
Больше нормальных разыгрывающих им не найти.
А тут даже "свой", выбирали когда-то...