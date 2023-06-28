«Лейкерс» планируют подписать новый контракт с Д’Анджело Расселлом

По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, « » планируют заключить новый контракт с защитником Д’Анджело Расселлом (27 лет, 193 см), который станет неограниченно свободным агентом.

«Похоже, они собираются оставить Д’Ло.

На месте «Лейкерс» я бы, наверное, предложил два года и 36-40 миллионов долларов и просто спросил: «Где лучшее предложение? Если вы его найдете, мы пересмотрим», – сказал Буха в подкасте.

Леброн устал и завершит карьеру летом? Есть 100 млн причин не верить в это