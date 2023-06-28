«Лейкерс» планируют воспользоваться опцией и сохранить Джарреда Вандербилта

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

«Лейкерс» планируют сохранить форварда Джарреда Вандербилта (24 года, 206 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте на 4,7 миллиона долларов.

Начиная с 7 сентября у 24-летнего форварда будет право продлить контракт на 4 года и 71 миллион долларов.

Вандербилт перешел в «Лейкерс» из «Миннесоты» в результате трехстороннего обмена перед февральским дедлайном. В 27 матчах за свою новую команду форвард набирал в среднем 6,9 очка и 6,5 подбора.

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2 комментария

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KV
Хороший игрок за свои деньги. В ПО с ГС и Денвером просел, но с командами попроще отрабатывал на площадке свои минуты. Будет прогресс в атаке и улучшения понимания в обороне, улучшит свои 3D навыки, может рассчитывать на хорошие деньги.
+3
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+3
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Stranfio
Думаю Лал правильно сделали.
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0
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