«Лейкерс» планируют воспользоваться опцией и сохранить Джарреда Вандербилта

« » планируют сохранить форварда (24 года, 206 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте на 4,7 миллиона долларов.

Начиная с 7 сентября у 24-летнего форварда будет право продлить контракт на 4 года и 71 миллион долларов.

Вандербилт перешел в «Лейкерс» из «Миннесоты» в результате трехстороннего обмена перед февральским дедлайном. В 27 матчах за свою новую команду форвард набирал в среднем 6,9 очка и 6,5 подбора.

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