Новичок «Лейкерс» Джейлен Худ-Шифино прояснил свои слова о «старом Леброне»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джейлен Худ-Шифино Баскетбол

Новичок «Лейкерс» Джейлен Худ-Шифино прояснил свое недавнее высказывание, когда назвал лидера команды Леброна Джеймса «старым».

Худ-Шифино во время интервью вспомнил о том, что родился в 2003 году, когда «Кливленд» задрафтовал Джеймса. Тогда он и произнес слово «старый», вызвав негодование болельщиков в социальных сетях.

«Я бы никогда не позволил себе проявить неуважение к Леброну. Он один из лучших баскетболистов в истории, мне повезло играть рядом с ним. Если я что-то и хотел сказать, так это восхититься тем, как он играет в этом возрасте», – написал Худ-Шифино в ответ на критику.

20-летний Худ-Шифино – 17-й номер драфта НБА этого года. Джеймсу по ходу минувшего сезона исполнилось 38 лет.

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5 комментариев

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Hololo
"ему было 7 лет, когда «Кливленд» задрафтовал Джеймса." - Ну хотя бы перечитывайте что публикуете пожалуйста, а то получается что сейчас только задрафтованному Худ-Шифино должно было бы быть 27 лет.
Идем в источник новости "spoke about being seven days old when James was drafted by the Cavaliers."
+11
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Knicks_Fan
В смысле ему было 7 лет? Ему ж 20 сейчас
+5
-1
+4
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armageddon123456
ой, да ладно. Дед на трене через него томагавк засадит и забудут про это вот все
+3
-3
0
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Daishi
Соцсетевым лишь бы порваться с чего-нибудь.. мне интересно, как бы они доказывали, что он не старый?))
0
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0
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Hololo
"ему было 7 лет, когда «Кливленд» задрафтовал Джеймса." - Ну хотя бы перечитывайте что публикуете пожалуйста, а то получается что сейчас только задрафтованному Худ-Шифино должно было бы быть 27 лет. Идем в источник новости "spoke about being seven days old when James was drafted by the Cavaliers."
Я год назад на другом акке, постоянно Левкина прессовал за эти ошибки. Я не знаю, как он еще держится за эту работу, он не знает английский
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