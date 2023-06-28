Новичок « » Джейлен Худ-Шифино прояснил свое недавнее высказывание, когда назвал лидера команды «старым».

Худ-Шифино во время интервью вспомнил о том, что родился в 2003 году, когда «Кливленд» задрафтовал Джеймса. Тогда он и произнес слово «старый», вызвав негодование болельщиков в социальных сетях.

«Я бы никогда не позволил себе проявить неуважение к Леброну. Он один из лучших баскетболистов в истории, мне повезло играть рядом с ним. Если я что-то и хотел сказать, так это восхититься тем, как он играет в этом возрасте», – написал Худ-Шифино в ответ на критику.

20-летний Худ-Шифино – 17-й номер драфта НБА этого года. Джеймсу по ходу минувшего сезона исполнилось 38 лет.

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